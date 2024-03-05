RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тусят, спят и наводят красоту: украинские полярники показали милых животных (видео)

Полярники показали, как живут пингвины в Антарктиде (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Полярники станции "Академик Вернадский" показали жизнь пингвинов. Они сняли, как животные общаются между собой и принимают солнечные ванны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Как живут пингвины

Системный механик 28 УАЭ Александр Милашевский снял 1 час из жизни субантарктических пингвинов в очень ускоренном формате.

На записи видно, насколько социальны эти птицы: они много общаются между собой, "тусят островом", принимают солнечные ванны, наводят красоту в оперении или спят.

Полярники отметили, что эти пингвины умеют спать и лежа, и стоя - в зависимости от условий

Также на видео уже сложно отличить родителей и их малышей, ведь по размерам они теперь одинаковы.

Биолог Сергей Глотов, уже второй год работающий на "Вернадском", отмечает, что вокруг здания станции и вообще на острове этого сезона пингвинов заметно больше. Известно, что в январе их уже было более 5 тысяч.

Возросло и количество южнополярных поморников - главных крылатых врагов пингвинов, питающихся их яйцами и птенцами. Это тоже один из признаков увеличения популяции черно-белых символов Антарктики.

Полярники отмечают, что с такими соседями - никогда не грустно. Все потому, что у животных достаточно насыщенная жизнь. Также очень громкие крики: "они похожи на звуки осла и не прекращаются круглосуточно".

"На рассвете украинцев в Антарктике будят не петухи, а пингвины", - добавили полярники.

Читайте РБК-Украина в Google News
АнтарктидапінгвіниАкадемик Вернадский