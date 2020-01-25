ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Туреччині стався потужний землетрус: у мережу потрапило страшне відео

STYLERЖиття    25.01.2020 - 17:21
У Туреччині стався потужний землетрус: у мережу потрапило страшне відео
Землетрус у Туреччині (фото: twitter.com/RaheelNama)

У Туреччині від потужного землетрусу загинули 22 людини, моторошний момент потрапив на відео

Землетрус у Туреччині, за останніми даними, забрав життя 22 людей, ще тисяча людей виявилися пораненими. Трагедія сталася 24 січня на сході Туреччини, магнітуда поштовхів була 6,8.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в повіті Сивриджі в провінції Елязиг. Підземні поштовхи також відчувалися в прилеглих до Елязигу провінціях (Адана, Хатай, Османіє, Тунджелі, Газіантеп, Шанлиурфа, Малатья, Мардін, Самсун, Токат, Чорум та Кайсері), а також на півночі Сирії.

Моторошний момент землетрусу потрапив на відео, яке записували камери, і його опублікували в мережі.

У відеоролику можна побачити, як від поштовхів в магазині трясуться і падають на підлогу товари, настільки потужні підземні поштовхи відбувалися.

У Туреччині стався потужний землетрус (YouTube)

Зазначимо, що рятувальні роботи тривали всю ніч.

Землетрус у Туреччині вбило 22 осіб (YouTube)

Підземні поштовхи також були зафіксовані в Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані (зокрема в містах Бейрута й Тріполі).

У Туреччині знову зросла кількість загиблих під час землетрусу Число жертв землетрусу в Туреччині зросло до 20
Новини України землетрус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся