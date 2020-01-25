У Туреччині стався потужний землетрус: у мережу потрапило страшне відео

Землетрус у Туреччині (фото: twitter.com/RaheelNama)

У Туреччині від потужного землетрусу загинули 22 людини, моторошний момент потрапив на відео

Землетрус у Туреччині, за останніми даними, забрав життя 22 людей, ще тисяча людей виявилися пораненими. Трагедія сталася 24 січня на сході Туреччини, магнітуда поштовхів була 6,8.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в повіті Сивриджі в провінції Елязиг. Підземні поштовхи також відчувалися в прилеглих до Елязигу провінціях (Адана, Хатай, Османіє, Тунджелі, Газіантеп, Шанлиурфа, Малатья, Мардін, Самсун, Токат, Чорум та Кайсері), а також на півночі Сирії.

Моторошний момент землетрусу потрапив на відео, яке записували камери, і його опублікували в мережі.

У відеоролику можна побачити, як від поштовхів в магазині трясуться і падають на підлогу товари, настільки потужні підземні поштовхи відбувалися.

У Туреччині стався потужний землетрус (YouTube)

Зазначимо, що рятувальні роботи тривали всю ніч.

Землетрус у Туреччині вбило 22 осіб (YouTube)

Підземні поштовхи також були зафіксовані в Сирії, Грузії, Вірменії, Лівані (зокрема в містах Бейрута й Тріполі).