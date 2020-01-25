У Туреччині знову зросла кількість загиблих під час землетрусу

Фото: наслідки землетрусу (twitter.com/RaheelNama)

Також рятувальники витягли з-під завалів 40 осіб

Число загиблих під час землетрусу в Туреччині зросла до 22 осіб, а постраждали - перевищило 1,1 тис. Осіб. Про це повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини.

Зазначено, що найбільше загиблих виявилося в провінції Елязиг. У провінції жертвами стали 18 чоловік. При цьому в Малатье кількість жертв не зросла. Зазначалося, що в регіоні загинули чотири людини.

В управлінні також поінформували, що рятувальники витягли з-під завалів 40 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині число жертв землетрусу зросло до 20 осіб. Також повідомлялося, що під завалами залишаються близько 30 осіб.

Так, міністр навколишнього середовища і містобудування Туреччини заявляв, що в результаті землетрусу зруйновано 5 будівель в повіті Сивридже провінції Елязиг і 25 будівель в районі Доганйол провінції Малатья.

Як писало РБК-Україна, 24 січня на сході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,8. Спочатку повідомлялося про чотири жертви.

Рятувальні роботи тривали всю ніч.