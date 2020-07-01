У Туреччині знайшли загублене стародавнє царство: фото знахідок

В Туреччині археологам вдалося зробити неймовірне відкриття. Під час дослідження стародавнього кургану Тюркмен-Карахойюк до них підійшов місцевий фермер і сказав, що неподалік поглибили канал і виявили камінь з дивними написами.

Вчені зацікавилися знахідкою і, як виявилося, не дарма. Написи на цій брилі зроблені задовго до нашої ери, пише ScienceAlert.

"Відразу стало ясно, що це було давнім, і ми впізнали мову, на якій він був написаний - лувійську, яку використовували в епоху бронзи і заліза в цьому районі", - розповів Джеймс Осборн із Чиказького університету.

Ієрогліфи на кам'яному блоці переклали і дізналися, що вони описують військову перемогу місцевого правителя над Фрігією - царством, одним з царів якого був знаменитий Мідас. За легендою він перетворював на золото все, до чого торкався.

Цікаво, що ще у 2017-му в цьому ж регіоні були знайдені залишки якогось давнього поселення і безліч кераміки. Тоді було незрозуміло, до якої цивілізації вони належали, але нова знахідка може все змінити.

Камінь, який розповів вченим про невідоме царство (фото: sciencealert.com)

"Кам'яні позначки також містили спеціальний ієрогліф, що символізує, що повідомлення про перемогу прийшло від іншого царя, людини по імені Хартапу. Ієрогліфи говорять про те, що Мідас був захоплений військами Хартапу", - йдеться в статті.

Важливо, що ні про правителя під цим ім'ям, ні про царство, яким він керував до цього часу було майже нічого невідомо. Однак камінь припускає, що велетенський курган Тюркмен-Карахойюк, можливо, був столицею Хартапу.

"Ми поняття не мали про це царство", - каже Осборн. В одну мить у нас з'явилася нова інформація про Близький Схід залізної епохи".

Камені з написами виявлені в кургані (фото: sciencealert.com)

Археологи кажуть, що попереду у них ще багато роботи і нових приголомшливих знахідок.

"Всередині цього кургану будуть палаци, пам'ятники, будинки" - передбачає Осборн.

До речі, нещодавно археологи розгадали таємницю скіфського воїна, який виявився 13-річною дівчинкою.

Раніше ми писали, що у Мексиці знайшли стародавню споруду майя довжиною 1,4 кілометра. Знахідці здивувалися навіть учені.