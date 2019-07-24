Туристи вплуталися в бійку з поліцією на Французькому бульварі в Одесі: деталі

Відпочиваючі в Одесі весело покутили на дитячому майданчику, а потім вплуталися в бійку з поліцейськими і навіть відправили їх на лікарняне ліжко. Про це пише УНІАН з посиланням на управління патрульної поліції в Одеській області.

Інцидент стався на Французькому бульварі. В патрульну поліцію близько опівночі зателефонували обурені жителі і повідомили, що на дитячому майданчику невідомі чоловіки розпивають алкогольні напої і сильно шумлять – кричать, використовують нецензурні вирази.

На місце прибула машина патрульної поліції. Вони зробили зауваження відпочиваючим і попросили їх заспокоїтися. Однак компанія не відреагувала і стала поводити себе ще більш агресивно.

На допомогу патрульним поліцейським прибув наряд однієї з охоронних фірм. Вони розповіли, що ця компанія не вперше тут збирається і раніше від мешканців будинку вже надходили скарги.

"Сьогодні вночі кілька людей з вищезгаданої групи "відпочиваючих" почали висловлювати своє невдоволення діями правоохоронців, провокувати на конфлікт і почали бійку. Спільними зусиллями був затриманий головний призвідник конфлікту", - повідомили в поліції.

Чоловіка затримали за статтею 208 КПК і повідомили йому про підозру у ч. ст 2 ст. 345 Кримінального Кодексу України (опір працівникові правоохоронного органу при виконанні ним службових обов'язків). Також інкримінується стаття про умисне нанесення тілесних ушкоджень поліцейському.

Від дій бешкетників постраждали двоє поліцейських – на даний момент вони госпіталізовані і проходять лікування.

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