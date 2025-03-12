Туристов это шокирует: в каких известных городах больше всего бездомных на улицах

Лос-Анджелес

Вместо Голливуда и пляжей туристы могут увидеть тысячи палаток вдоль улиц - в Лос-Анджелесе примерно 26 700 бездомных живут под открытым небом. Всего в городе около 42 тысяч человек без постоянного жилья, а почти 64% из них - без приюта.

Основная причина - заоблачные цены на недвижимость и дефицит доступного жилья, из-за чего даже работающие люди оказываются на улице. Власти пытаются строить социальное жилье, но пока ситуация остается одной из худших в США.

Лондон

Прогуливаясь по центру Лондона, туристы могут встретить 10 500 бездомных, которые спят прямо на тротуарах. Если же учесть еще 100 000 людей во временных приютах, проблема выглядит еще серьезнее.

Высокие цены на аренду, нехватка социального жилья и неопределенный статус многих мигрантов только усложняют ситуацию. Власти и благотворительные организации пытаются помогать, но пока центр Лондона остается местом, где дорогие бутики соседствуют с картонными кроватями бездомных.

Сан-Паулу

Центр крупнейшего города Бразилии поражает туристов не только небоскребами, но и огромным количеством людей, которые живут на улицах. В Сан-Паулу насчитывается более 7 500 бездомных, но из-за хаотичной застройки их может быть гораздо больше.

Экономическое неравенство, бедность и нехватка приютов делают эту проблему почти неразрешимой. Местные власти не успевают строить новое жилье, а количество бездомных ежегодно растет.

Дели

Столица Индии стремительно разрастается, но даже среди современных небоскребов и исторических памятников легко заметить около 7 500 бездомных. Программа "Жилье для всех" должна была бы помочь, но быстрый рост населения сводит все усилия на нет.

Многие люди просто не могут позволить себе даже самое дешевое жилье, а ночные приюты не успевают принимать всех желающих. Как следствие, туристы часто видят людей, спящих прямо на тротуарах или под мостами.

Туристам надо быть готовыми к наличию бездомных в туристических городах (фото: Freepik.com)

Сиэтл

Хотя Сиэтл считается прогрессивным городом, высокие цены на жилье сделали его одним из лидеров по уровню бездомности. Здесь более 5 296 человек живут на улицах, и ситуация только ухудшается.

Технологический бум вызвал стремительный рост арендной платы, а социальные программы не успевают за потребностями населения. Туристы, которые приезжают посмотреть на штаб-квартиры Microsoft или Amazon, нередко наталкиваются на целые лагеря бездомных в центре города.

Мумбаи

В этом мегаполисе проживает 20 миллионов человек, но по меньшей мере 5 254 из них не имеют крыши над головой. Высокий уровень бедности, перенаселение и дефицит жилья сделали Мумбаи городом огромных контрастов.

Ночные приюты есть, но многие люди предпочитают оставаться на улицах, ведь даже в таких условиях они могут зарабатывать на жизнь. Туристы, приезжающие сюда ради Болливуда или морских пейзажей, часто сталкиваются с шокирующими реалиями уличной жизни.

Париж

Даже в самой романтичной столице мира есть своя темная сторона: здесь почти 3 900 бездомных спят под открытым небом. Франция имеет программы социального жилья, но они не охватывают всех, особенно мигрантов и людей с психическими расстройствами.

Поэтому туристы могут увидеть палаточные городки даже вблизи известных достопримечательностей. Проблема бездомности в Париже хоть и не такая масштабная, как в США, но с каждым годом ситуация усложняется.

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