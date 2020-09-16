На турецькому курорті п'яні росіянки побили медсестру: деталі скандалу

У п'ятизірковому готелі Туреччини вибухнув скандал. Там влаштували п'яний дебош дві жінки з Росії. В однієї з них боліла нога і вона з подругою вирішила піти до медсестри в готелі. Зазначимо, що дами перебували в стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє видання Hurriyet.

Коли вони прийшли в медпункт, медсестра попросила вдягнути жінок маски, але їм це дуже не сподобалося. Вони почали кричати, а одна з них кинула капцем в медичну сестру.

При цьому росіянки ображали медика і матюкалися. Після цього в конфлікт втрутився лікар і зателефонував у поліцію. На місце НП прибули правоохоронці і відвезли жінок. Медсестра написала на росіянок заяву. Зазначимо, що у медсестри в лікарні діагностували травму ока.

Відео можна подивитися тут.

Зараз невідомо, чи поліція відпустила п'яних жінок в готель і якою сумою штрафу вони відбулися.

Як ми раніше писали, в Туреччині чоловіки негативно відгукуються про туристок з Росії, адже багато з них їдуть на курорти цієї країни у пошуках "багатого нареченого".

Нагадаємо також, що якщо ви збираєтеся у відпустку в Туреччину, то потрібно знати кілька важливих деталей.