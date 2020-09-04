З ними соромно: турки зганьбили туристок з Росії

Росіянок у Туреччині вважають розпусними (колаж РБК-Україна)

Турки розповіли про романи з туристками з РФ і поскаржилися на "розпусність" росіянок

В Туреччині чоловіки негативно відгукуються про туристок з Росії, адже багато з них їдуть на курорти цієї країни у пошуках "багатого нареченого". При цьому, росіянки часто поводяться неналежним чином.

Про це відверто кажуть турецькі чоловіки на форумах різних інтернет-ресурсів, пише Anews.

Крім усього іншого турки вважають росіянок нерозбірливими - з ними є шанси навіть у самих непоказних чоловіків.

"За моїми особистими спостереженнями, жінки з Росії не надто вибагливі в плані чоловіків... Російські жінки, мабуть, так страждають від нестачі любові вдома, що коли проявляєш до них почуття, вони відразу на все готові і дивляться на тебе, як на султана", - стверджують учасники одного з форумів.

Судячи по більшості реплік, росіянок вважають легкодоступними.

"Ти клянешся їй, що ніколи раніше такого не відчував, жодного разу не був з росіянкою, і стрибаєш до неї в ліжко. Вона не тільки не проти, але і взагалі готова до цього з самого початку, тому що тіло - її головний актив", - пише один чоловік.

Але останнім часом, зізнаються турки, вони втомилися від цих "мисливиць за багатими і гарячими турецькими хлопцями". Тому росіянок засуджують.

"Російські дівчата ображаються, ревнують, якщо не виводити їх у світ. Але як пояснити, що з ними соромно? Вони занадто розв'язні, до того ж люблять навмисне вести себе так, щоб викликати ревнощі. І ще через різницю культур (або через їхню дурість) вони можуть прилюдно звинувачувати і принижувати свого чоловіка", - зазначив один з коментаторів.

Додамо, що згідно з даними ресурсу iReactor, Туреччина очолює рейтинг країн, де найбільше не люблять російських туристів.

До слова, не так давно Каменських зачарувала щастям в Туреччині з Потапом і підкорила пляжним фотосетом.

Нагадаємо також, що якщо ви збираєтеся у відпустку в Туреччину, то потрібно знати кілька важливих деталей.