В туалетной бумаге обнаружены токсичные соединения: чем это опасно

Что именно обнаружили в туалетной бумаге

В отобранных для исследования образцах ученые обнаружили перфторированные химические соединения (PFAS). Эти вещества токсичны и практически не разлагаются в естественных условиях.

Также отмечается, что туалетная бумага из переработанного сырья столь же опасна, как и обычная.

Эти соединения могут стать значительным источником загрязнения воды, поскольку со смывом через унитазы попадут в открытые воды.

На станции очистки сточных вод эти химические вещества могут попадать в осадок, который впоследствии разбрасывается на пахотных землях как удобрение. Или токсины поступают в природные водоемы.

"Туалетную бумагу следует рассматривать как потенциально основной источник PFAS, попадающий в системы очистки сточных вод", - утверждают авторы научного исследования.

Чем это опасно

"Вечные химикаты" включают около 14 тыс. искусственно синтезированных веществ, в том числе тефлон. PFAS часто применяют для придания товарам стойкости к воздействию воды, пятен и тепла.

Эти соединения также используют при крашении одежды, упаковок для еды, изготовлении косметики и покрытий для кухонной посуды.

Исследователи пока не изучали, какими могут быть последствия использования туалетной бумаги с химсоединениями для здоровья людей.

Впрочем, известно, что PFAS связаны с развитием онкозаболеваний, осложнениями развития плода во время беременности, заболеваниями печени, почек, аутоиммунными расстройствами и другими серьезными заболеваниями.