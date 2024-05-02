Эту молитву нужно прочитать в Чистый четверг, чтобы быть здоровым круглый год

В этом году Чистый четверг пришелся на 2 мая. Этот день имеет свои традиции и неповторимую атмосферу, которая сопровождает наши мысли и эмоции. Речь идет прежде всего об очищении каждого человека - как его тела, так и души - накануне Воскресения Иисуса Христа или же Пасхи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какую молитву следует прочесть в Чистый четверг, чтобы быть здоровым и счастливым.

Как читать молитву в Чистый четверг

В Чистый четверг верующие отмечают память последней тайной вечери Иисуса Христа с апостолами, когда Спаситель омыл ноги своим ученикам и показал пример братской любви и смирения.

В этот же день был установлен обряд евхаристии - Святое Причастие (когда верующие вкушают вино и хлеб, символизирующие Тело и Кровь Иисуса Христа).

От Чистого четверга и до воскресенья - Пасхи - во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

В это время верующие посещают храмы для богослужений, а также молятся дома (молитва на Чистый четверг может быть как общей, так и индивидуальной - в зависимости от условий и возможностей).

Считается, что молитва, прочитанная в Пасхальный четверг, имеет особую силу. Читать ее следует при зажженных церковных свечах и от всей души - желая полностью изменить себя и свою судьбу.

Текст молитвы в Чистый четверг

Для очищения от скверны и наполнения души и тела благословением, во время молитвы в Чистый четверг принято символически омывать себя водой произнося следующие слова:

Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым будь. Очисти меня, раба Божия, от всякого зла, от оскорбления, от непослушания, от чужой хулы, от плохой молвы, от злых разговоров, от напрасных споров во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Некоторые считают, что лучше всего в Чистый четверг молиться при иконе "Тайная вечеря" и просить о прощении грехов. В этом поможет такая особая молитва:

Вечере Твоей тайной ныне, Сын Божий, меня причастника прими, ибо врагам Твоим тайны не повем и поцелуя не дам Тебе, как Иуда, но, как разбойник, исповедуюсь Тебе: Помяни меня, Господи, в Царстве Твоем. Но не в суд и не в осуждение будет мне причастие Святых Твоих Таин, Господи, но для исцеления души и тела. Аминь.

Кроме того, предлагаем вашему вниманию молитву Страстного четверга, опубликованную в молитвеннике 1887 года. Она подскажет, о чем именно просить и за что благодарить Бога накануне Пасхи.

Бо мой! Как велика Твоя любовь к людям, Ты возлюбил нас до смерти! Ты так много страдал из-за нас и за нас на земле, но когда пришел час отойти к славе Отца Твоего, Ты захотел остаться среди нас и под таинственным образом хлеба Ты дал нам Твое Пресвятое Тело и Кровь, чтобы она тоску нашу и жажду утомила.

О мой дорогой Иисус! С благодарностью преклоняю колени пред Тобою и, поклоняясь Твоей доброте, умоляю Тебя, сподоби мое сердце принять этот ангельский хлеб! Помоги мне заслужить счастье участия в этом святом ужине, на который Ты призвал Своих учеников, и научи меня подражать этой любви и смирению, которым Ты дал нам такой большой пример.

Иисусе, к ногам апостолов склонившись, защити душу мою от всякой спеси и гордости; придуши во мне всякое желание искать себе первенство среди людей.

Пусть память о Твоем унижении сотрет в моем сердце ошибочное представление о моем превосходстве над другими и пусть побуждает меня служить не только моим родителям, которым я должен служить любовью и уважением, но и каждому, кто нуждается в моем служении. Не позволь мне, мой Иисус, отойти от бедных и пренебречь теми, чьи ноги Ты омыл сегодня в лице Своих учеников; но позволь мне предстать перед людьми с таким кротким и смиренным сердцем, чтобы никто не колебался постучаться к нему, и все прибегали к нему с доверием, и я сам(а), чтобы я не боялся никакого унижения, когда во имя Твое потребуется этого от меня.