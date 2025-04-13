Эта сгущенка - среди самых вредных: эксперты не советуют покупать ее

Сгущенное молоко может скрывать опасность для здоровья. Эксперты провели анализ сгущенки, которая массово продается в супермаркетах, и обнаружили продукцию, которая не только не соответствует стандартам качества, но и может серьезно навредить организму.

О каком именно виде продукта идет речь и в чем его опасность - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Какое сгущенное молоко не стоит покупать?

Речь идет о сгущенном молоке, которое содержит растительные жиры, искусственные ароматизаторы, стабилизаторы и чрезмерное количество сахара. По словам специалистов, некоторые образцы вообще не имеют никакого отношения к классической рецептуре сгущенного молока, предусматривающей только молоко и сахар.

Особенно эксперты предостерегают от употребления продукции, на этикетке которой нет четкой маркировки "молоко сгущенное с сахаром", или же указано "продукт молокосодержащий сгущенный" - именно в такой продукции используют пальмовое масло, красители и загустители, что удешевляет производство, но существенно снижает качество.

Одним из худших примеров, по словам аналитиков, стала сгущенка под маркой "Молочный дом". Она получила самые низкие баллы по показателям безопасности, натуральности и соответствия государственным стандартам.

Продукт содержал немолочные жиры, эмульгаторы и следы трансжиров, которые могут провоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом, аллергические реакции и даже сердечно-сосудистые заболевания при регулярном употреблении.

"Многие потребители считают сгущенное молоко безопасной сладостью, знакомой с детства. Но современные реалии таковы, что под известным названием часто скрывается совсем другой продукт, не имеющий ничего общего с традиционной сгущенкой. Хуже всего - это то, что производители занижают себестоимость, заменяя молоко дешевыми жирами", - комментирует ситуацию специалист по пищевым технологиям Ирина Швец.

Как правильно выбрать сгущенку?

Эксперты советуют внимательно читать состав и отдавать предпочтение сгущенке, изготовленной по ДСТУ, которая имеет только два ингредиента: молоко и сахар. Это должен быть ДСТУ 4274:2003.

Также стоит избегать продукции, которая продается по слишком низкой цене - качественная сгущенка не может быть дешевой.

Потребителям рекомендуют быть осмотрительными, ведь вредная сгущенка - это не просто некачественный продукт, а угроза здоровью, особенно для детей, людей с аллергией и заболеваниями ЖКТ.