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Эта еда хуже всего влияет на здоровье сердца: кардиолог сказала, что следует исключить из рациона

Какие продукты вредят здоровью сердца (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Способ питания и рацион оказывают большое влияние не только на общее здоровье человека, но и на отдельные системы организма. Для того чтобы иметь здоровое сердце и сосуды, следует следить за своим питанием.

Какие продукты следует избегать, в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала кардиолог Анна Солощенко.

Какие продукты хуже всего влияют на сердце

Наибольшее негативное влияние сердцу наносят трансжиры - то, чем производители заменяют нормальный животный жир, безопасный для человека при адекватном употреблении.

К таким продуктам можно отнести маргарин или сливочное масло с низким содержанием жира, выпечку, кулинарию, тортики, пирожные.

В пищевой промышленности также часто вместо нормального сливочного масла используют его дешевый аналог - специально обработанный маргарин или растительное масло, например, пальмовое.

"Именно обработка этих веществ делает их вредными. В некоторых странах использование трансжиров в пищевой промышленности запрещено законодательством. Но не везде, потому что трансжиры - это дешево, соответственно их запрет приведет к более высоким ценам на продукты", - объясняет кардиолог.

Она советует внимательно читать этикетки, ведь никто из производителей не напишет на упаковке большими буквами "внимание, здесь трансжиры, они вредные для сердца и сосудов".

Учитывая это, еду всегда лучше готовить самостоятельно.

Что нужно употреблять для здоровья сердца

Лучшее, что вы можете есть для здоровья сердца, - сбалансированный рацион. Питание должно быть разнообразным. Врач советует руководствоваться простым правилом: на тарелке должно быть два-три цвета.

"Сегодня купили и добавили в тарелку красный помидор, желтый перец, зеленый лук. Завтра - красную свеклу, зеленые листья шпината и желтый помидор", - объясняет методику Солощенко.

В то же время она предостерегает от непроверенных советов с разных сайтов, таких как пить свекольный сок, если у вас повышенное давление.

 

Раньше мы рассказывали, какой витамин является самым важным для здоровья сердца.

Читайте также, какие популярные пищевые добавки провоцируют развитие болезней сердца и сосудов.

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