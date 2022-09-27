Эта секретная кнопка на посудомоечной машине поможет экономить электроэнергию

Как и стиральная машина, посудомоечная имеет несколько программ мойки. Продолжительность программы и температура воды выбираются в соответствии со степенью загрязнения посуды.

Кроме того, этот бытовой прибор также предлагает опцию, позволяющую экономить электроэнергию.

Как экономить деньги

Современные посудомоечные машины могут потреблять максимум от 7 до 10 л воды за один цикл. Это потребление снизилось по сравнению со старыми устройствами, потреблявшими до 25 литров за цикл.

Энергопотребление посудомоечной машины зависит от температуры мытья. Чем ниже температура, тем меньше потребляется энергии. Тем более что машина использует 80% потребляемой энергии для нагрева воды.

Чтобы мыть посуду и экономить электроэнергию, нажмите "экорежим" на посудомоечной машине. Этот режим нагревает воду до температуры не более 50°C.

К тому же продолжительность мойки будет длиннее по сравнению с классическими программами, чтобы компенсировать низкую температуру мытья. Таким образом, вода будет нагреваться постепенно, что позволяет сократить потребление электроэнергии до 45%.

Также "экорежим" позволяет таблеткам для посудомоечной машины правильно разводиться благодаря большой продолжительности цикла мойки, и именно это делает их более эффективными. Быстрая мойка не позволяет оптимально развести таблетки.

Единственным недостатком "экорежима" является то, что он не подходит для очень грязной посуды, которой нужна минимальная температура 66°C.