Эта популярная био-добавка может вызвать поражение печени у некоторых людей: кто в зоне риска

Био-добавки обещают вам улучшить здоровье. Экстракт зеленого чая также входит в список диетических продуктов, обеспечивающих защиту от таких болезней, как рак и диабет. Однако в последнее время увеличилось количество побочных эффектов, связанных именно с экстрактом зеленого чая.

Об этом сказано в исследовании, опубликованном в The Journal of Dietary Supplements.

Что известно о зеленом чае

Зеленый чай является одним из самых популярных напитков в мире.

Считается, что антиоксиданты в этом напитке способны предотвратить многие болезни.

Экстракт зеленого чая — это добавка, полученная из растения зеленого чая, которая содержит большее количество катехинов по сравнению с обычным чаем в пакетиках.

Катехины - это природные химические вещества растительного происхождения, содержащиеся в пищевых и лекарственных растениях.

Почему экстракт зеленого чая может быть опасен

Длительное употребление высоких доз экстракта зеленого чая обещает защиту от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета 2 типа, но также может спровоцировать повреждение печени.

Исследование объясняет, что это, по-видимому, происходит только у небольшой части населения, а два генетических варианта могут предсказать часть риска.

"Умение предусмотреть, кто пострадает от повреждения печени, потенциально важно, потому что появляется все больше доказательств того, что экстракт зеленого чая все же имеет значительную пользу для здоровья тех, кто может безопасно его принимать", - рассказал автор научной работы Хамед Самават.

Исследовательская группа изучила, проявляются ли у людей с определенными генетическими вариациями признаки стресса печени после года употребления экстракта. То есть у некоторых людей есть склонность к риску поражения печени после употребления этой био-добавки.

Выяснилось, что ранние признаки повреждения печени были более распространены у женщин с одной вариацией генотипа катехол-О-метилтрансферазы (COMT) и сильно предсказуемы вариацией генотипа уридин-5'-дифосфоглюкуронозилтрансферазы 1A4 (UGT1A4).

У участников с генотипом высокого риска UGT1A4 уровень фермента, который указывает на стресс печени, вырос почти на 80% после девяти месяцев употребления добавки с зеленым чаем.