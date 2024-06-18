Эта наволочка способна приостановить старение кожи и ломкость волос

С возрастом любая кожа изменяется и этого не избежать. Однако есть еще кое-что, что может помочь предотвратить старение. В частности, речь идет о наволочку из правильной ткани.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Какие изменения испытывает кожа с возрастом

Старение обычно начинается примерно в 25 лет, и тела постепенно перестают производить такое количество коллагена, как раньше. А это приводит к тому, что кожа теряет упругость.

Старение обычно приводит к появлению морщин и дряблости.

У женщин старше 50 лет менопауза и гормональные изменения обычно приводят к появлению новых морщин, а кожа становится "значительно тоньше".

Те, кто в молодости находился на сильном солнце, в пожилом возрасте заметят более глубокие морщинки и пигментные пятна. У людей, которые ухаживали за своей кожей в молодости, будет меньше морщин и пигментных пятен.

Что поможет остановить старение

Помимо регулярного режима ухода за кожей против старения, включающего сыворотки и лосьоны, есть еще нечто, что может быть жизненно важным для сохранения молодости кожи. Речь идет о шелковой наволочке.

Шелк не создает трение, которое влечет за собой появление тонких линий и морщин или усиливает аллергию, что может привести к воспалению кожи.

В отличие от хлопка, шелк не впитывает естественную влагу. Он помогает коже поддерживать свой барьер, что фактически помогает средствам по уходу продолжать действовать в течение ночи.

Доктор медицинских наук Джеффри Хсу рассказал, что морщины часто могут образовываться из-за обезвоженной кожи. Благодаря количеству влаги, которую ваша кожа сохраняет при использовании шелковых наволочек, вы значительно замедлите любые признаки старения.

Польза для волос

Шелковые наволочки - отличный вариант не только для кожи, но и для волос. Они могут помочь волосам удерживать влагу и уменьшить трение, которое может повлечь за собой спутывание и ломкость.

Добавим, что менять шелковую наволочку достаточно еженедельно, если у вас нормальная или сухая кожа. Для тех, у кого сальные железы выделяют больше кожного сала (акне, жирная и комбинированная кожа), менять ее нужно каждые два дня.

Чтобы наволочка из шелка прослужила много лет, за ней нужен правильный уход.