Эта молитва Святой Катерине исполнит самое заветное желание

Утром 7 декабря молодые незамужние женщины, беременные и замужние собираются в храмах на праздничное богослужение. Они молятся о семейном счастье, о здоровье для беременной и будущего ребенка, а том, чтобы встретить достойного человека и прожить с ним в счастье семейную жизнь.

Молитва 1

О, святая Екатерине, дево и мученице, истинная Христова невесто! Молим тя, яко нарочитую благодать, еюже предвари тя Жених твой, сладчайший Иисус, приимшую, якоже, посрамивши прельщения мучителя мудростию твоею, пятьдесят витий победила еси, и напоивши их небесным учением, ко свету истинныя веры наставила еси, тако испроси и нам, рабам твоим (имена), оную Божию мудрость, да и мы, вся козни адскаго мучителя расторгше, мира же и плоти соблазны презревше, достойни явимся божественныя славныя веры, и к разширению святыя нашея православныя веры сосуди достойни соделаемся, и с тобою в небесней скинии Господа и Владыку нашего Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом, восхвалим и прославим во вся веки веков. Аминь.

Молитва 2

О, святая великомученице Екатерино, избранный чистоты сосуде, столпе православия, надежная предстательнице наша, явившая нам сама вину умоляти тя, подвижнице законная, святая на святей горе свято почивающая!

Молим тя: приникши свыше, вонми гласу моления нашего, призри на бедствие рабов твоих, просвети омрачение ума нашего, сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная.

Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, пристрастия к миру и козни злых духов, на нас злобно воюющих: да твоим предстательством во дни жития сего свободни будем от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний. О, премудрая дево!

Даруй нам вся, яже к пользе прошения: можеши бо многая испросити у возлюбленнаго Жениха, Христа Бога нашего.

Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благоутробием милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва 3

О, святая дево и мученице Екатерине! Молим тя: призри на бедствия грешных раб Божиих (имена), сотвори нас горняя мудрствовати, а не земная.

Поспеши нам молитвами твоими побеждати плотская похотения, к миру пристрастие и козни злых духов, на нас злобно воюющих; да твоим предстательством во дни жития сего свободни явимся от враждебных их нападений и по исходе от воздушных их истязаний.

О премудрая дево! Даруй нам вся яже к пользе прошения, можеши бо многая испросити у Возлюбленнаго Жениха твоего, Христа Бога нашего.

Мы вемы, яко много может молитва праведнаго, поспешествуемая благостию Милосердаго Бога, Емуже слава, честь и благодарение всегда, ныне и присно и во веки веков.

Личная молитва

О, святая и славная великомученица Христова Екатерина, скорая помощница и теплая заступница с верою притекающих к тебе!

Услыши малую молитву рабы твоей (имя). Умоли́ Человеколюбца Бога, испроси даровати ми (содержание прошения) и благодатное укреплание на дела благая. Аминь.