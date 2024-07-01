Эта "чудо-настойка" - настоящий антистресс. Она поможет уснуть и успокоиться
Настойка лаванды - домашнее средство, которое используется для лечения различных заболеваний. Это источник антиоксидантов, которые защищают клетки и ткани от окислительного стресса и уменьшают воспаление в организме. Фитотерапевты рекомендуют использовать эту лечебную смесь при паразитарном поражении пищеварительной системы и даже при повышенном артериальном давлении.
Как сделать настойку из лаванды, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Strona Zdrowia.
Лаванда - целебное растение
Лаванда (Lavandula) - популярное растение, которое культивируется преимущественно для промышленных целей. Самым ценным растительным сырьем является его пурпурно-ароматные цветки.
Лаванда имеет широкий спектр применения, поскольку ее используют для производства натуральной косметики, а также ароматерапевтических масел или в качестве наполнителя подушек-антистрессов. Также из цветов этого растения можно приготовить лечебную настойку, оздоровительный настой и лимонад.
Приготовление лавандовой настойки просто и требует всего 6 ингредиентов, крупной банки, марли или сита и стеклянных бутылок.
Лаванда – целебное растение (фото: gradinamax.com.ua)
Целебные свойства настойки лаванды
Цветы лаванды являются отличным источником антиоксидантов, которые защищают организм от вредного воздействия свободных радикалов кислорода, уменьшают воспаление в организме и замедляют процесс старения клеток.
Настойка лаванды содержит дубильные вещества, то есть вещества сужающие кровеносные сосуды. По этой причине эту смесь используют при пищевых отравлениях с диареей.
Этот лечебный напиток также является источником уникального эфирного масла, обладающего противовоспалительными и антисептическими свойствами, но, прежде всего, расслабляющим и успокаивающим. Специалисты по натуральной медицине предполагают, что цветы лаванды также оказывают мочегонное действие, благодаря чему они поддерживают борьбу с гипертонией, отеками и целлюлитом.
Благодаря своим оздоровительным свойствам, настойку цветков лаванды рекомендуют употреблять при различных заболеваниях и недугах, в том числе:
- хронический стресс,
- проблемы с засыпанием,
- повышенное артериальное давление,
- простуда и грипп,
- мигрень,
- дисменорея,
- пищевое отравление,
- диарея,
- паразитарное поражение пищеварительной системы.
Фитотерапевты и знатоки природной медицины отмечают, что настойка лаванды является лечебной смесью, но нельзя превышать рекомендуемую дозу, которая составляет максимум 45 мл/сут.
Однако из-за содержания сахара и алкоголя людям с диабетом 2 типа, преддиабетом, резистентностью к инсулину или подагрой не следует превышать 15 мл в день.
Противопоказания к употреблению настойки из лаванды
К сожалению, несмотря на полезные свойства настойки, немногие могут ее безопасно использовать. Из-за высокого содержания алкоголя его нельзя употреблять беременным и кормящим женщинам, а также детям и подросткам до 18 лет.
Кроме того, противопоказаниями к его потреблению являются:
- аллергия на лаванду,
- энтерит,
- язвы и эрозии желудка,
- аллергия или непереносимость алкоголя,
- прием лекарства, реагирующего с алкоголем.
Перед употреблением настойки лаванды лучше проконсультироваться со специалистом, а при появлении побочных эффектов после ее употребления следует немедленно обратиться к врачу.
Ингредиенты для настойки лаванды:
- 10 столовых ложек свежей или сушеной лаванды,
- 500 мл водки 40-процентной,
- 500 мл спирта,
- 150 мл воды,
- 100 г сахара,
- сок двух лимонов.
Как сушить лаванду?
Ее нужно собрать вместе со стеблями и подвесить на 10 дней в проветриваемом и сухом помещении, но без доступа солнечных лучей. Чтобы собрать цветы, заверните высушенную лаванду в бумагу или газету и осторожно прокатайте ее по плоской поверхности.
Как приготовить настойку лаванды?
- Настойку готовят из сухих или свежих цветков лаванды. В случае с свежими цветами сначала разложите их на ткани, чтобы избавиться от насекомых.
- Цветы поместите в предварительно простерилизованную банку, залейте спиртом и оставьте в темном месте на 7 дней, ежедневно не забывая встряхивать банку.
- Процедите получившуюся смесь через сито или марлю. Перелейте спиртовой раствор в банку.
- Приготовьте сахарный сироп – вскипятите сахар и воду и перемешайте до получения слегка густой консистенции.
- В спиртовой раствор влейте сироп, добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте.
- Разлейте по бутылкам и оставьте в черном месте на 3-4 месяца.
- По истечении этого времени лечебная настойка готова к употреблению.
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