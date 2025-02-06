Цунами, землетрясения и страшная зима. Ученые рассказали, какими будут последствия столкновения астероида с Землей

Представьте, что Землю поразил астероид размером со Всемирным торговым центром. Что бы произошло? Ученые смоделировали возможность исследования на основе данных об околоземном астероиде Бенну - объекте, который NASA считает наибольшим риском для нашей планеты с точки зрения видимости и воздействия.
Что будет происходить с Землей, если в нее врежется крупный астероид такого типа, как 500-метровый Бенну, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Live Science.
Астероид Бенну имеет диаметр примерно 0,5 километра и массу около 74 тонн. И хотя Бенну значительно меньше астероида, который образовал кратер Чиксулуб и уничтожил динозавров, даже его удар может кардинально изменить глобальный климат и производство пищи.
По словам Акселя Тиммермана, соавтора исследования и директора Института фундаментального научного центра физики климата последствия падения такого астероида будут следующие:
Ударные волны и тепловое излучение. Немедленное столкновение вызовет мощные ударные волны, интенсивное тепловое излучение, что создаст огромный кратер и выбросит в воздух огромное количество обломков.
Цунами и землетрясения. Взрывная энергия удара вызовет землетрясения и цунами в регионах, находящихся вблизи места столкновения.
Моделирование на суперкомпьютерах показало, что выброс пыли и обломков будет иметь глобальное влияние:
Не все живые организмы подвергаются негативному воздействию:
Океанские водоросли. Если пыль будет богата железом, определенные виды океанских водорослей могут расцвести. Эти водоросли могут стать альтернативным источником пищи, однако они также могут разрушить экосистемы океана.
Расчеты ученых показывают, что вероятность столкновения астероида Бенну с Землей невысока - 1 из 2700 шансов и произойти это может только через 157 лет - в 2182 году.
NASA активно изучает этот объект, поскольку астероид Бенну на данный момент является наиболее потенциально опасным астероидом.
Ученые считают, что этот космический камень - это часть от большего астероида, богатого углеродом и водой. Он откололся примерно 2 млрд - 700 млн лет назад.
В 2016 году NASA отправило космический корабль OSIRIS-REx для сбора образцов с поверхности Бенну.
Образцы были доставлены на Землю в 2023 году, а первые результаты их анализа свидетельствуют о наличии в материале всех пяти "букв" генетического кода жизни (ДНК и РНК), и важных минералов, которые являются основой для жизни.
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