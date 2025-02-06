Цунами, землетрясения и страшная зима. Ученые рассказали, какими будут последствия столкновения астероида с Землей

Что известно об астероиде Бенну

Астероид Бенну имеет диаметр примерно 0,5 километра и массу около 74 тонн. И хотя Бенну значительно меньше астероида, который образовал кратер Чиксулуб и уничтожил динозавров, даже его удар может кардинально изменить глобальный климат и производство пищи.

Какие могут быть последствия?

По словам Акселя Тиммермана, соавтора исследования и директора Института фундаментального научного центра физики климата последствия падения такого астероида будут следующие:

Ударные волны и тепловое излучение. Немедленное столкновение вызовет мощные ударные волны, интенсивное тепловое излучение, что создаст огромный кратер и выбросит в воздух огромное количество обломков.

Цунами и землетрясения. Взрывная энергия удара вызовет землетрясения и цунами в регионах, находящихся вблизи места столкновения.

Долгосрочные последствия

Моделирование на суперкомпьютерах показало, что выброс пыли и обломков будет иметь глобальное влияние:

Снижение температуры. Большая облачная погода может снизить глобальную температуру примерно на 4 градуса по Цельсию, что приведет к "зиме столкновения".

Большая облачная погода может снизить глобальную температуру примерно на 4 градуса по Цельсию, что приведет к "зиме столкновения". Сокращение осадков. Глобальный уровень осадков может снизиться до 15%, что негативно начнет влиять на производство пищи и экосистемы.

Глобальный уровень осадков может снизиться до 15%, что негативно начнет влиять на производство пищи и экосистемы. Нарушение фотосинтеза. Снижение доступа солнечного света приведет к уменьшению глобального фотосинтеза растений до 30%, что начнет угрожать продовольственной безопасности.

Снижение доступа солнечного света приведет к уменьшению глобального фотосинтеза растений до 30%, что начнет угрожать продовольственной безопасности. Разрушение озонового слоя. Облака пыли, которые образуются после удара, вызовут сильное стратосферное согревание, что, в свою очередь, может привести к серьезному разрушению озонового слоя.

Облака пыли, которые образуются после удара, вызовут сильное стратосферное согревание, что, в свою очередь, может привести к серьезному разрушению озонового слоя. Глобальная темнота. Уменьшение количества солнечного света вызовет темноту, что замедлит рост растений и фотосинтез как на суше, так и в океанах.

Неожиданные возможности для некоторых организмов

Не все живые организмы подвергаются негативному воздействию:

Океанские водоросли. Если пыль будет богата железом, определенные виды океанских водорослей могут расцвести. Эти водоросли могут стать альтернативным источником пищи, однако они также могут разрушить экосистемы океана.

Какова вероятность удара астероида Бенну

Расчеты ученых показывают, что вероятность столкновения астероида Бенну с Землей невысока - 1 из 2700 шансов и произойти это может только через 157 лет - в 2182 году.

NASA активно изучает этот объект, поскольку астероид Бенну на данный момент является наиболее потенциально опасным астероидом.

Ученые считают, что этот космический камень - это часть от большего астероида, богатого углеродом и водой. Он откололся примерно 2 млрд - 700 млн лет назад.

В 2016 году NASA отправило космический корабль OSIRIS-REx для сбора образцов с поверхности Бенну.

Образцы были доставлены на Землю в 2023 году, а первые результаты их анализа свидетельствуют о наличии в материале всех пяти "букв" генетического кода жизни (ДНК и РНК), и важных минералов, которые являются основой для жизни.