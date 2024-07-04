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В этом селе никто не живет уже более 1000 лет: посмотрите, как оно теперь выглядит

Как выглядит старинное село, где уже 1000 лет никто не живет (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На нашей планете много мест, где когда-то жили люди и уже несколько веков там никого нет. Некоторые из этих мест известны и попасть к ним несложно, а некоторые настолько скрыты от человеческого глаза так, что обнаружить их можно только случайно.

Как выглядит древнее село, которое стоит скрытое от всех и пустует уже более 1000 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.

Древнее британское поселение Карн Юни находится в местности Корнуолл и надежно спрятано от людей. Это село существовало более 1000 лет назад во время железного века. Но и сейчас там остались развалины.

Впервые на это поселение наткнулись шахтеры в 1840 году. Рабочие искали олово в сельской местности Корнуолла, а нашли остатки древнего поселения. Вернее, поначалу они нашли каменный подземный ход.

Еще через 20 лет там начал делать раскопки антиквар Борласе и он сосредоточился только на подземном ходу, который нашли шахтеры. Впоследствии еще несколько раз были попытки отыскать что-нибудь интересное в этой местности.

А уже в 1960-х годах археологи изучили целое поселение. Они раскопали остатки каменных домов и круговые дренажные канавы и рытвины, которые были частью деревянных построек каменного века.

Тщательные исследования, изучение зданий и артефактов натолкнули ученых на интересное предположение - в Карн Юни люди жили не только в эпоху железного века, но и значительно позже - после римского вторжения в Англию. То есть в этом поселении люди жили довольно долго.

Как выглядит Карн Юни сверху (фото: Getty Images)

Жители обрабатывали около 40 акров земли и выращивали овес, ячмень и рожь. Держали овец, коз и возможно крупный рогатый скот. Крестьяне были торговцами и не исключено, что торговали оловом.

Сначала жители Карн Юни строили круглые деревянные дома - где-то между 500 и 400 годами до нашей эры. В первом веке до н.э. эти дома заменили каменными.

Между вторым и четвертым веком нашей эры построили большие дома со дворами, а также из камня. Остатки этих домов сейчас и можно найти в этой местности.

А вот почему люди покинули это село - пока неизвестно. Есть предположение, что развитие поселения прекратилось в определенный момент в конце периода римской оккупации.

Стоит отметить, что в близлежащих районах был обнаружен ряд древних деревень, например Чизаустер, впервые заселенный почти 2000 лет назад. Почему оттуда ушли люди - тоже неизвестно. Рядом находятся руины Балловол Барроу.

Руины старинного села, где уже 1000 лет никто не живет (фото: Getty Images)

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