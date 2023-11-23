Этого ждали все! Instagram разрешил хранить видео на телефоне: как это сделать

Как скачать видео в Instagram

Для скачивания видео достаточно нажать кнопку "Поделиться" и выбрать "Загрузить".

После этого видео попадет в галерею устройства.

При этом, загруженное видео будет иметь водяной знак с именем аккаунта - аналогичным образом это реализовано при скачивании роликов в ТикТок.

Как скачать видео в Instagram (инструкция)

"Кто-нибудь в Instagram может загрузить и опубликовать ваше видео Reels, если вы не измените настройки скачивания таких роликов. Пользователи смогут загружать только те видео Reels, которые вы опубликовали после разрешения загрузки. Функция загрузки по умолчанию отключена для пользователей Instagram в возрасте до 18 лет, но они могут в любой момент включить ее", - говорится в сообщении.

При этом "никто в Instagram не сможет загрузить ваше видео Reels, если ваша учетная запись закрыта".

Как запретить скачивание своих видео в Instagram

Вы можете запрещать скачивать ваши видео тремя способами. Ниже - инструкции к каждому из них.

На экране публикации видео

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В настройках конфиденциальности аккаунта

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Для видео Reel, которое уже опубликовали

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Напомним, что Instagram запустил функцию загрузки общедоступных Reels еще в июне, но делать это могли только пользователи из Соединенных Штатов.

Ранее для загрузки Reels нужно было использовать программы сторонних разработчиков или расширение веб-обозревателя.

По мнению некоторых экспертов, новая функция Instagram "существенно упростит жизнь тем, кто хочет скачать то или иное видео", однако "может стать кошмаром для опубликовавших Reel".