В цивилизованном мире не используется. Врач назвал совершенно бесполезный способ лечения

Почему профилактические капельницы бесполезны

Обычно капают ноотропы и сосудистые препараты, которые в цивилизованном мире не используются.

Врач отметил, что это препараты без доказательной эффективности, не одобренные ВОЗ, FDA, нет РКД (рандомизированных клинических исследований), при которых его участники в произвольном порядке делятся на группы, в одной из которых проводится исследуемое вмешательство, а в другой (контрольной) применяются плацебо, которые доказали эффективность препаратов для лечения тех или иных заболеваний.

К таким лекарствам относятся сосудистые и ноотропные препараты:

Милдронат

Кортексин

Актовегин

Церебролизин

Митра

Метонат

Нейродар

Вазопро

Тризипин

Рипронат

Тивомакс

Армадин

Мексиприм

Амбрия

Алакор

Антифронт

Венокор

Эфлунатин

Динар и многие другие

Что нужно знать

"Если вы заметили, особенно те, кто находится за границей, что профилактических капельниц с сосудистыми и ноотропными препаратами там нет", - сообщил Евгений.

Артериальная гипертензия лечится регулярным приемом антигипертензивных препаратов, мигрень - регулярным приемом лекарства для профилактики, головную боль напряжения - отдыхом и лекарствами для профилактики, а сосуды чистить не нужно.