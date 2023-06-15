В цивилизованном мире не используется. Врач назвал совершенно бесполезный способ лечения

Профилактические капельницы очень часто назначаются врачами людям, которые жалуются на мигрень, головные боли напряжения, боли в спине, гипертоническую болезнь. Также их советуют для "очистки сосудов".
Почему такие курсы капельниц бесполезны, рассказал в Facebook врач-невролог Евгений Скрыпник.
Обычно капают ноотропы и сосудистые препараты, которые в цивилизованном мире не используются.
Врач отметил, что это препараты без доказательной эффективности, не одобренные ВОЗ, FDA, нет РКД (рандомизированных клинических исследований), при которых его участники в произвольном порядке делятся на группы, в одной из которых проводится исследуемое вмешательство, а в другой (контрольной) применяются плацебо, которые доказали эффективность препаратов для лечения тех или иных заболеваний.
К таким лекарствам относятся сосудистые и ноотропные препараты:
"Если вы заметили, особенно те, кто находится за границей, что профилактических капельниц с сосудистыми и ноотропными препаратами там нет", - сообщил Евгений.
Артериальная гипертензия лечится регулярным приемом антигипертензивных препаратов, мигрень - регулярным приемом лекарства для профилактики, головную боль напряжения - отдыхом и лекарствами для профилактики, а сосуды чистить не нужно.
Напомним, что врач назвал популярное лекарство, которое ничего не лечит.
Ранее мы писали, что врач назвал "фуфломицин", популярный среди пожилых украинцев.