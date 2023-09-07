Цены на крупы изменились в начале сентября: что подорожало, а что подешевело

Цены на гречку

Средняя цена гречки в августе составляла в большинстве украинских супермаркетов от 45 до 49 гривен. Сейчас цена немного опустилась.

Самую дешевую гречку мы обнаружили в Varus - 32,50 грн за 900 г. В Novus 1 кг гречки стоит от 38,29 грн. В Ашане - от 41,90 грн за килограмм и в Метро - 37,90 грн за 1 кг.

Цена на гречку в Varus (скриншот)

Цена на гречку в Novus (скриншот)

Цена на гречку в Ашане (скриншот)

Цена на гречку в Метро (скриншот)

Цены на рис

Эта популярная крупа медленно, но довольно стабильно ползет в цене и в начале сентября покупателей ждал неприятный сюрприз - рис снова подорожал.

Самую низкую цену за пачку риса в 900 г мы нашли в Varus - 34,90 грн. Измельченная рисовая крупа в этом же супермаркете - от 38,60 грн за 900 г Шлифованный пропаренный - 44,90 грн.

В Novus 1 кг риса обойдется в 42,99 грн, а пропаренный - около 60 грн за 1 кг. А В Ашане обычный шлифованный и пропаренный стоят одинаково - от 49,90 за 1 кг.

В Метро пачки в 800 г - 44,90 грн, а за 1 кг риса придется отдать 47,50 грн.

Цена на рис в Varus (скриншот)

Цена на рис в Novus (скриншот)

Цена на рис в Метро (скриншот)

Цена на рис в Ашане (скриншот)

Цены на пшено

Килограмм этой полезной крупы за месяц в цене существенно не изменился и почти во всех супермаркетах пшено продается по доступной цене.

В Novus - от 30,99 грн за 1 килограмм

В Ашане - от 28,90 грн за 1 кг

В Varus - от 26,50 за упаковку 900 г

В Метро - 29,90 за пачку в 800 г и от 32,70 за 1 кг

Средняя цена килограмма пшена в августе - от 25 до 33 гривен.

Цена на пшено в Varus (скриншот)

Цена на пшено Novus (скриншот)

Цена на пшено в Ашане (скриншот)

Цена на пшено в Метро (скриншот)

Цены на пшеничную крупу

Пшеничная крупа также немного поднялась в цене. В августе ее можно было найти в магазинах по цене от 13 до 15 грн за пачку в 800 г. Сейчас почти везде цена упаковки в среднем от 20 гривен.

В Varus самая дешевая - от 12,50 грн за 900 г. Артек - от 25,50 грн за 900 г.

В Novus - от 23,99 за 900 г

В Ашане - 19,50 за упаковку в 800 г, 25,50 за 1 кг.

В Метро - 21,90 за 800 г

Цена на пшеничную крупу в Varus (скриншот)

Цена на пшеничную крупу в Novus (скриншот)

Цена на пшеничную крупу в Ашане (скриншот)

Цена на пшеничную крупу в Метро (скриншот)

Цены на макароны

А вот макароны и спагетти снова опустились в цене. Упаковка в 400 г в среднем стоит сейчас от 16-18 гривен и выше. А килограмм макарон можно купить от 20-22 гривен.

Novus - Спагетти 500 г - от 15,99 грн, макароны 400 г - от 16,99 грн, макароны 1 кг - от 23,49 грн

Ашан - спагетти 450 г - 15,90 грн, макароны 400 г - 18,20 грн, макароны 1 кг - от 26,90 грн

Varus - спагетти 450 г - от 18,90 грн, макароны 400 г - от 18,10 грн, макароны 1 кг - от 23,50 грн

Метро - спагетти 1 кг - от 24,90 грн, макароны 1 кг - от 24,90 грн.

Цены на макароны в Novus (скриншот)

Цены на макароны в Ашане (скриншот)

Цены на макароны в Varus (скриншот)

Цены на макароны в Метро (скриншот)

Все цены указаны по состоянию на 6 сентября 2023 года.