Цены на крупы изменились в начале сентября: что подорожало, а что подешевело

В Украине цены на некоторые популярные крупы начали падать, а на некоторые наоборот - расти. В самых крупных сетевых супермаркетах в первые дни сентября обновили цены на гречку, рис, макароны, пшеничную крупу и пшено.
Мы проанализировали цены в супермаркетах и рассказываем, какие крупы поднялись в цене, а какие наоборот - подешевели.
Средняя цена гречки в августе составляла в большинстве украинских супермаркетов от 45 до 49 гривен. Сейчас цена немного опустилась.
Самую дешевую гречку мы обнаружили в Varus - 32,50 грн за 900 г. В Novus 1 кг гречки стоит от 38,29 грн. В Ашане - от 41,90 грн за килограмм и в Метро - 37,90 грн за 1 кг.
Цена на гречку в Varus (скриншот)
Цена на гречку в Novus (скриншот)
Цена на гречку в Ашане (скриншот)
Цена на гречку в Метро (скриншот)
Эта популярная крупа медленно, но довольно стабильно ползет в цене и в начале сентября покупателей ждал неприятный сюрприз - рис снова подорожал.
Самую низкую цену за пачку риса в 900 г мы нашли в Varus - 34,90 грн. Измельченная рисовая крупа в этом же супермаркете - от 38,60 грн за 900 г Шлифованный пропаренный - 44,90 грн.
В Novus 1 кг риса обойдется в 42,99 грн, а пропаренный - около 60 грн за 1 кг. А В Ашане обычный шлифованный и пропаренный стоят одинаково - от 49,90 за 1 кг.
В Метро пачки в 800 г - 44,90 грн, а за 1 кг риса придется отдать 47,50 грн.
Цена на рис в Varus (скриншот)
Цена на рис в Novus (скриншот)
Цена на рис в Метро (скриншот)
Цена на рис в Ашане (скриншот)
Килограмм этой полезной крупы за месяц в цене существенно не изменился и почти во всех супермаркетах пшено продается по доступной цене.
В Novus - от 30,99 грн за 1 килограмм
В Ашане - от 28,90 грн за 1 кг
В Varus - от 26,50 за упаковку 900 г
В Метро - 29,90 за пачку в 800 г и от 32,70 за 1 кг
Средняя цена килограмма пшена в августе - от 25 до 33 гривен.
Цена на пшено в Varus (скриншот)
Цена на пшено Novus (скриншот)
Цена на пшено в Ашане (скриншот)
Цена на пшено в Метро (скриншот)
Пшеничная крупа также немного поднялась в цене. В августе ее можно было найти в магазинах по цене от 13 до 15 грн за пачку в 800 г. Сейчас почти везде цена упаковки в среднем от 20 гривен.
В Varus самая дешевая - от 12,50 грн за 900 г. Артек - от 25,50 грн за 900 г.
В Novus - от 23,99 за 900 г
В Ашане - 19,50 за упаковку в 800 г, 25,50 за 1 кг.
В Метро - 21,90 за 800 г
Цена на пшеничную крупу в Varus (скриншот)
Цена на пшеничную крупу в Novus (скриншот)
Цена на пшеничную крупу в Ашане (скриншот)
Цена на пшеничную крупу в Метро (скриншот)
А вот макароны и спагетти снова опустились в цене. Упаковка в 400 г в среднем стоит сейчас от 16-18 гривен и выше. А килограмм макарон можно купить от 20-22 гривен.
Novus - Спагетти 500 г - от 15,99 грн, макароны 400 г - от 16,99 грн, макароны 1 кг - от 23,49 грн
Ашан - спагетти 450 г - 15,90 грн, макароны 400 г - 18,20 грн, макароны 1 кг - от 26,90 грн
Varus - спагетти 450 г - от 18,90 грн, макароны 400 г - от 18,10 грн, макароны 1 кг - от 23,50 грн
Метро - спагетти 1 кг - от 24,90 грн, макароны 1 кг - от 24,90 грн.
Цены на макароны в Novus (скриншот)
Цены на макароны в Ашане (скриншот)
Цены на макароны в Varus (скриншот)
Цены на макароны в Метро (скриншот)
Все цены указаны по состоянию на 6 сентября 2023 года.
Кстати, ранее мы писали, что украинцев предупредили о подорожании пяти популярных продуктов.
А еще рассказывали о том, как изменилась цена на популярный овощ.