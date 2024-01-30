Этим знакам Зодиака разобьют сердце. Их ждет подлая измена

Дева

Вам придется столкнуться с неприятной ситуацией. Кто-то, кого вы считали своим другом, наконец покажет настоящее лицо. Этот человек не тот, кем хочет казаться. Вы можете сильно разочароваться, измена заставит вас сомневаться во всех вокруг. Но не нужно ставить крест на дружбе и отношениях, рядом с вами точно есть надежные люди.

Скорпион

Вы можете понять, что тот самый предатель, который не дает вам двигаться вперед, это вы. Да-да, порой нужно задуматься о том, почему вы держите себя в рамках. Понять это очень трудно. Впрочем, звезды обещают вам существенный прогресс, если вы наконец-то "договоритесь" с собой. Если же вы этого не сделаете, вы предадите себя, словно коварный враг.

Лев

Вам разобьют сердце сплетнями и дурными словами. Кто-то решил лгать о вас другим или же раскрыть вашу большую тайну. Конечно, это больно ударит по самолюбию. Это предательство должно стать для вас уроком. Не стоит доверять тем, кто только пытается притворяться хорошим человеком.

Рак

В ближайшие дни вы можете сильно расстроиться из-за несправедливости. Вас предадут люди, которые постоянно были рядом с вами. Поэтому вы можете потерять доверие ко всем. Обман, измена и разочарование - тяжелые и неприятные ситуации, которые следует уметь пережить, научитесь забывать обиды и просто идти дальше.