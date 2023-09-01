Этим знакам Зодиака повезет уже в ближайшие дни: кому приготовиться

Овен

В конце этой недели у вас появится острая потребность в отдыхе и релаксе. Учтите, ближайшие дни - идеальное время для спонтанной поездки. Вам поможет активный отдых на свежем воздухе. А посещение новых мест зарядит энергией и поможет расслабиться.

Телец

Вас ждут интересные возможности в карьере и есть шанс получить совершенно неожиданное предложение о работе или продвижении. Будьте готовы к этим вызовам и не бойтесь проявить собственную инициативу.

Лев

Ближайшие выходные станут для вас очень творческими, так как вас посетит муза. Займитесь искусством, музыкой, каким-то хобби, которое вас вдохновляет. А еще - подумайте над своими целями и составьте план.

Весы

Уделите ближайшие дни своим партнерам и отношениям. Обсудите свои чувства и планы на будущее. Если же вы все еще в поиске, то сейчас самое время для новых знакомств и расширения круга общения.

Водолей

Социальная активность в ближайшие дни у вас будет на высоте. Не сбавляйте темп, примите участие в общественном мероприятии, встречайтесь с друзьями, занимайтесь социальной работой. У вас есть все условия для обмена идеями и планирования чего-то нового.