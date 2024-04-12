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"Интересная находка": под Тернополем в ухе 4-летнего мальчика обнаружили паука

Под Тернополем паука нашли в ухе ребенка (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Скалат Тернопольской области в ухе 4-летнего мальчика врачи обнаружили паука. Ребенок несколько недель страдал заложенностью носа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу "Скалатской коммунальной районной больницы".

Детали случая

К врачам обратилась местная жительница, 4-летний сын которой жаловался на постоянную заложенность носа, слизистые выделения из носа, затруднение носового дыхания.

При осмотре ребенка ЛОР-врач обнаружил аллергический ринит и "интересную находку" - постороннее тело слухового прохода. Речь идет о пауке.

"Ни мама, ни ребенок не догадывались о таком "кладе", - добавили в больнице.

Что призывали украинцев

Врачи призывают, если вам или ребенку попало постороннее тело, дайте ему возможность вылезти самому, оттянув ухо и потряс голову.

Врач Яна Стадник, которая с помощью специальных инструментов вытянула насекомое, отметила, что обычно сера предотвращает попадание насекомых в ухо.

Сера специально придумана природой для того, чтобы защищать слуховой проход и создает антибактериальную среду. К тому же не нужно идеально чистить уши.

Важно помнить, если самостоятельно не удается вытащить насекомое, то лучше обратитесь за помощью к врачам.

В Тернопольской области в ухе ребенка обнаружили паука (фото: facebook.com/skalat.likarnia)

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