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У этих знаков Зодиака сбудутся все мечты. Их ждет неделя чудес и радости

Кому повезет уже с понедельника (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя (с 11 по 17 марта) исполнит мечты представителей трех знаков Зодиака. Они смогут насладиться жизнью, ведь она наполнится чудесами и радостью.

Какие знаки Зодиака - главные счастливчики недели, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Близнецы

Эта неделя станет для вас поворотным моментом. Звезды подарят вам целеустремленность и смелость. Вас ждут новые связи. Однако будьте готовы к завершению старых отношений, без этого обойтись не удастся.

Ваши мечты начнут сбываться, важно лишь позволить чудесам все изменить. Не бойтесь сжигать мосты и двигайтесь вперед. Вас ждет незабываемая неделя.

Скорпион

Ваши желания начнут материализоваться. Используйте этот шанс, начинайте мыслить шире и подумайте, чего вы хотите на самом деле. Вам точно не придется теряться в догадках, новые идеи и планы будут генерироваться так, будто вы уже давно о них знали.

В начале недели вас ждет много возможностей. Вы сможете проявить себя на работе. А к выходным готовьтесь к радостным событиям. Дайте себе отдохнуть и развлечься.

Стрелец

Вас ждут приятные сюрпризы. Близкие люди хотят вас удивить и порадовать, будьте готовы принять их знаки внимания. Также не забывайте о важном, эта неделя прекрасно подойдет для решения срочных и непростых вопросов.

Ваши мечты начнут сбываться, найдите в себе веру в чудо. Занимайтесь творчеством, позвольте себе витать в облаках. Не сомневайтесь - вы поймаете свое вдохновение.

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