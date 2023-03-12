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Для этих знаков Зодиаку скоро наступит "черная полоса": кто главные неудачники марта

Гороскоп 2023 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2023 расскажет о трех знаках Зодиака, которым не слишком везет в ближайшее время. Астрологи говорят, что для них наступит "черная полоса" в жизни.

Об этом пишет Sante Plus.

Близнецы

Вас ждет неспокойное время, которое может сопровождаться усталостью и тревогой. Не забывайте, что вы не одиноки, и что вы всегда можете положиться на своих близких и наявные ресурсы, которые помогут вам преодолеть это испытание.

Будьте сильными и позитивными, и вы выйдете из этого периода еще сильнее, чем раньше.

Дева

Вы можете переживать глубокий внутренний кризис в ближайшие дни. Сомнения и дилеммы могут атаковать вас, но важно, чтобы вы могли сохранять надежду и противостоять этим трудностям.

Помните, что все препятствия можно преодолеть, проявив немного терпения и настойчивости.

Стрелец

Вас ждет непростой период, однако это не должно вас выбивать из колеи, поскольку вы найдете ресурс, чтобы пережить это тяжелое время. Помните, что поспешные и необдуманные движения очень вероятно негативно отразятся на вас в этот период.

Воспользуйтесь этим периодом в полной мере, чтобы сосредоточиться на важных аспектах своей жизни. Астрологи вами советуют держаться и быть терпеливыми.

Раньше мы писали, какие знаки Зодиака считаются самыми семейными.

Также читайте, кого из знаков Зодиака астрологи называют "нестареющими".

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