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У этих знаков Зодиака начнется "белая полоса". Карты Таро сулят им счастливый билет

Какие знаки Зодиака вскоре начнут новую жизнь (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца этой недели представители четырех знаков Зодиака смогут забыть обо всем плохом. Карты Таро сулят им начало "белой полосы", все начнет меняться.

Какие знаки Зодиака вскоре начнут все с чистого листа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Водолей

До конца недели вы получите шанс взять все в свои руки. Ответственные решения приведут вас к грандиозному успеху. Карты Таро указывают на то, что вы с легкостью преодолеете все преграды на пути к счастью и даже добьетесь высот на работе.

Рак

Уже на днях рядом с вами появится влиятельный человек, который поможет вам не только хорошим советом. Прислушивайтесь к его мнению, вы сможете закончить "черную полосу" в своей жизни и начать все с чистого листа, если не упустите очень редкий шанс.

Весы

Поверьте в свою удачу. Карты Таро сулят вам невероятный шанс, важно лишь решиться и рискнуть. Соглашайтесь на авантюры и не бойтесь препятствий. Вскоре вас ждет щедрая награда, подарки от судьбы станут началом "белой полосы" в вашей жизни.

Овен

Не останавливайтесь на достигнутом. Двигайтесь вперед и добивайтесь желаемого. Эта неделя подарит вам немало сил, вы с легкостью превратите свои планы в реальность, счастья будет немало. Наслаждайтесь результатами своих поступков и правильных решений.

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