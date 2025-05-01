У этих знаков Зодиака начинается "белая полоса": карты Таро обещают им большое чудо

Таро-гороскоп назвал главных счастливчиков этого дня

2 мая жизнь подкинет шанс на счастье этим знакам Зодиака:

Рыбы - эта пятница поможет вам найти ответ на вопрос, который "тормозил" все важные дела. Таро-гороскоп обещает вам особый шанс, которым точно не следует пренебрегать, начинайте действовать и не бойтесь неудач - они вас не догонят.

Овен - позвольте себе сжечь все мосты и оставить негатив в прошлом. Карты Таро советуют вам решиться на кардинальные перемены и озвучить все свои желания - пришло время осуществлять мечты.

Весы - 2 мая вам точно не придется грустить, ведь ураган счастья, который закружит вас в этот день, подарит замечательные изменения. Прислушивайтесь к своим мыслям и не игнорируйте интуицию, она поможет вам выбрать правильный путь и не ошибиться.

Чем особенный этот день

Кроме этого, 2 мая наступает особый праздник, который называют днем достатка. Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева рассказала, что это событие по традиции отмечают зажиганием 12 огней. И тот, кто в этот период случайно найдет деньги (любого номинала), может рассчитывать на финансовое благополучие в течение года.

"В зороастрийской традиции, когда Солнце заходит в 13 градус Тельца (в 2025 году - 2 мая ориентировочно в 06:44), отмечается особый праздник, который в переводе называется Высшая Праведность. Она хранит Основной Закон этого мира, закон Небесного Огня, воплощенного во всех земных творениях. Огонь, который каждый из нас несет в себе - это наша память и представление о том, каким в идеале должен быть этот мир, условно говоря - это память о рае и истине", - пояснила астролог.

"Наша задача - сохранить этот Огонь и, пробудив его, сделать Землю подобием высшего мира, идти путями праведности. Этот день связан с источником мудрости, Высшими Силами, гигантскими потенциальными энергиями и возможностями, с познанием высшего смысла жизни, сохранением творческого, эволюционного начала, традиций. Чем больше мы развиваемся, опираясь на накопленный опыт, тем больше в нас проявляется Высшая Правда. В награду за это можно получить богатство материальное и духовное, огромные силы и способность противостоять любым опасностям и испытаниям", - отметила она.