Этих трех знаков Зодиака ждет счастье и удача весь январь: кому повезет

Январь станет синонимом счастья и успеха для трех знаков Зодиака. Несмотря на двойную ретроградность Меркурия и Марса, расположение этих небесных тел положительно повлияет на представителей этих созвездий.

Каким знакам зодиака повезет в январе?

Судя по расположению звезд на ночном небе, в январе повезет трем знакам Зодиака. Солнце входит в знак Водолея 20 января и знаменует собой начало сезона этого воздушного Знака.

Овен

Овен будет очень счастлив в начале года. Звезды на его стороне и позволяют ему хорошо начать 2023 год.

Несмотря на довольно сложное начало месяца для некоторых представителей этого огненного Знака, им все же удастся преодолеть всю боль и обиды, которые могут возникнуть в этот период.

Солнце в Водолее вытолкнет их из зоны комфорта, и они станут намного сильнее.

С этого момента перед представителями этого огненного Знака откроется новый мир, и весь январь они будут испытывать моменты радости и счастья.

Овны смогут осуществить все, что захотят!

Близнецы

Близнецы могут чувствовать себя одинокими в январе, несмотря на большое количество людей вокруг них. Но после этого периода они заметят, что все их близкие каждый день мысленно с ними.

Близнецы наконец-то поймут, что нет ничего важнее семьи и друзей. Это единственные люди, которые всегда будут рядом.

Близнецы не должны стесняться просить их о помощи в случае необходимости.

Этот новый год позволит им реализовать другие мечты, которые они не смогли осуществить в 2022 году.

Стрелец

Стрельцам в январе также очень повезет. Они исполнят все свои самые сокровенные желания и будут очень счастливы.

Даже если некоторые люди думают, что они не смогут преуспеть в определенных проектах, этот Знак удивит очень серьезно.

Если на профессиональном уровне у этих представителей стихии Огня все складывается замечательно, то и в личной жизни им нечего опасаться; их романтические отношения будут на подъеме.

Этому Знаку не о чем беспокоиться, потому что в этом январе у него все сложится удачно. Им не составит труда подчеркнуть свой социальный статус или завести новые знакомства.

Благодаря новым переменам их круг друзей расширится, и они смогут создать новые профессиональные партнерские отношения.