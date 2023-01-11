Цих трьох знаків на Зодіаку чекає щастя і успіх весь січень: кому пощастить

Січень стане синонімом щастя та успіху для трьох знаків Зодіаку. Незважаючи на подвійну ретроградність Меркурія та Марса, розташування цих небесних тіл позитивно вплине на представників цих сузір'їв.

Яким знакам зодіаку пощастить у січні?

Судячи з розташування зірок на нічному небі, у січні пощастить трьом знакам Зодіаку. Сонце входить на знак Водолія 20 січня і знаменує початок сезону цього повітряного Знаку.

Овен

Овен буде дуже щасливим на початку року. Зірки на його боці і дозволяють йому добре розпочати 2023 рік.

Попри досить складний початок місяця для деяких представників цього вогняного Знаку, їм все ж таки вдасться подолати весь біль та образи, які можуть виникнути в цей період.

Сонце у Водолії виштовхне їх із зони комфорту, і вони стануть набагато сильнішими.

З цього моменту перед представниками цього вогняного Знаку відкриється новий світ, і весь січень вони відчуватимуть моменти радості та щастя.

Овни зможуть здійснити все, що захочуть!

Близнюки

Близнюки можуть почуватися самотніми у січні, попри велику кількість людей навколо них. Але після цього періоду вони помітять, що всі їхні близькі щодня подумки з ними.

Близнюки нарешті зрозуміють, що немає нічого важливішого за сім'ю та друзів. Це єдині люди, які завжди будуть поряд.

Близнюки не повинні соромитися просити їх про допомогу у разі потреби.

Цей новий рік дозволить їм реалізувати інші мрії, які вони не змогли здійснити у 2022 році.

Стрілець

Стрільцям у січні також дуже пощастить. Вони виконають усі свої найпотаємніші бажання і будуть дуже щасливі.

Навіть якщо деякі люди думають, що вони не зможуть досягти успіху в певних проектах, цей Знак здивує дуже серйозно.

Якщо на професійному рівні у цих представників стихії Вогню все складається чудово, то й в особистому житті їм нема чого побоюватися; їхні романтичні стосунки будуть на підйомі.

Цьому Знаку нема про що турбуватися, тому що в цьому січні у нього все складеться вдало. Їм не важко підкреслити свій соціальний статус або завести нові знайомства.

Завдяки новим змінам їхнє коло друзів розшириться, і вони зможуть створити нові професійні партнерські відносини.