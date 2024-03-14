Нынешней зимой Фонд Ахметова передал более 75 тысяч продуктовых наборов в 10 областей Украины

С ноября 2023 года по конец февраля 2024 года бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова привезли людям более 75 тысяч продуктовых наборов. Для этого понадобилось более 40 грузовиков.

Фонд, как и всегда, находил возможность передать жизненно необходимую помощь городам, расположенным на линии огня. В частности, продуктовые наборы получили жители Торского, Красногоровки и Орехова.

Также Фонд Ахметова направлял помощь людям, живущим в прифронтовых городах. Это Славянск, Селидово, Новогродовка, Доброполье, Белецкое и Белозерск.

А еще помощь от Фонда поступала в десятки городов, где теперь живут ВПЛ из общин, которые либо уничтожены врагом, либо оккупированы. Речь о Бахмутской, Авдеевской, Соледарской, Марьинской и других территориальных общинах.

Всего в течение зимы 2023-2024 грузовики отправлялись в 10 областей. Это Донецкая, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Тернопольская, Киевская, Кировоградская, Харьковская, Черкасская, Запорожская и Одесская.

В составе каждого набора – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU