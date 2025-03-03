Этой зимой Фонд Ахметова передал более 200 тонн продуктовой помощи в города на линии огня и для переселенцев

В течение самых холодных месяцев года Фонд Рината Ахметова оказал поддержку людям в самых горячих - прифронтовых - украинских городах. Аналогичная помощь направлялась и для вынужденных переселенцев наиболее уязвимых категорий. За этот период Фонд передал людям более 200 тонн продуктов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Среди городов, в которые поступали продуктовые наборы от Фонда - Славянск, Дружковка, Доброполье, Святогорск и Краматорск. При этом Фонд находил возможность передать жизненно необходимые продукты в села и поселки, которые находятся в считанных километрах от линии огня.

Речь, в частности, о населенных пунктах Святогорской громады, Краматорского района и других.

Еще одним акцентом этой военной зимы стала помощь прифронтовым шелтерам - это места, где на несколько дней останавливаются люди, которые только что эвакуировались.

"Гуманитарная помощь всегда понадобится, в любой ситуации. И когда выезжать надо - тоже", - сказала женщина, которая выехала из Торецка вместе с дочкой.

Все выдачи проводятся с учетом ситуации с безопасностью на месте. А еще, максимально оперативно.

"Вообще, сейчас в Донецкой области все нужно делать очень быстро", - подчеркивает Николай Осиченко, волонтер, амбассадор Фонда, руководитель Мариупольского телевидения.

Также помощь от Фонда поступала для вынужденных переселенцев из громад, оккупированных или уничтоженных врагом - Бахмутской, Волновахской, Попаснянской, Селидовской, Покровской и других. Выдачи осуществлялись в Каменском, Днепре, Одессе, Павлограде, Кропивницком, Светловодске, Полтаве, Харькове.

Постоянное направление помощи - Запорожье. В местном "Зеленом центре" постоянно осуществляются выдачи для вынужденных переселенцев льготных категорий, проживающих в городе. Также в течение зимы помощь получили люди, дома которых пострадали в результате бомбардировок в октябре 2024 года.

В составе каждого набора - продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины более 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн за 36 месяцев полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.