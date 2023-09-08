Украинцев призывают не ехать в эту европейскую страну. Причина довольно серьезная

На фоне большой войны украинцы продолжают искать безопасные места и выезжать в разные страны Европейского Союза. Одной из них стала Ирландия. Однако сейчас власти Украины просят граждан не ехать в это государство.
Что известно об Ирландии и почему украинцев настойчиво призывают туда не выезжать, читайте дальше в материале Styler.
Ирландия - большой остров на западе Британского архипелага. От Великобритании он отделен проливом Святого Георга, Ирландским морем и Северным проливом.
Общая площадь острова - 84 423 кв. км:
Итак, Республика Ирландия охватывает 26 из 32 графств (5/6 территории) острова Ирландия.
Интересно, что наименьшее расстояние между Ирландией и Великобританией - 21 км (по прямой от мыса Торр-Хед, близ Балликасла, до Малл-оф-Кинтайр в Шотландии).
Ирландия придерживается четкой и последовательной позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждая действия РФ:
После 24 февраля 2022 года Ирландия заняла принципиальную позицию в пользу вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре и активно продвигает эту инициативу среди других государств-членов ЕС.
Кроме того, Ирландия:
С целью беспрепятственного въезда в Ирландию граждан Украины для временного убежища власти страны:
Добраться до Ирландии из Украины можно через другие страны ЕС, ведь прямое пассажирское авиасообщение пока невозможно.
Самым простым вариантом будет доехать до Польши поездом (например до Варшавы) и оттуда лететь прямым рейсом в Дублин. Следует помнить, однако, что в случае запланированной пересадки в Великобритании украинцам понадобится транзитная виза.
Кроме того, из города Шербур во Франции в Ирландию можно добраться паромом.
Украинское сообщество в Ирландии представляет и объединяет Ассоциация Украинцев в Республике Ирландия (АУРИ), являющаяся благотворительной организацией.
Задачи, которые АУРИ ставит перед собой:
В мае 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение РФ и крупнейший гуманитарный кризис в Европе была создана также общественная организация Ukrainian Action in Ireland. Она стала "голосом и действием украинцев в Ирландии" и преследует такие цели:
Сейчас украинцам настойчиво советуют не искать убежища в Ирландии, поскольку страна столкнулась с серьезным кризисом расселения временно перемещенных лиц.
В конце августа Посольство Украины в Ирландии сообщило гражданам, что в ближайшие несколько месяцев для новоприбывших украинцев не будет возможности найти бесплатное жилье.
"В связи с информацией, полученной от ирландской стороны, просим воздержаться от прибытия в страну в ближайшие 6-8 недель, если вы находитесь в безопасном месте", - уточнили в посольстве.
31 августа посольство опубликовало повторное обращение к нашим гражданам. В нем отмечается, что:
"В летние месяцы количество прибывших из Украины возросло. Определенную часть людей размещали в студенческих жилых помещениях, которые они должны освободить в ближайшие несколько недель. Из-за этого значительного дефицита ожидается, что со следующей недели для новоприбывших украинцев будут использовать палатки/тенты, в том числе для тех, кто проживал последние месяцы в студенческих общежитиях", - объяснили в посольстве.
Сообщается также, что правительство Ирландии срочно работает над поиском дополнительного жилья.
Эксперт в области недвижимости и ритейла, коммуникаций и маркетинга Нина Мищенко говорит, что в Ирландии действительно закончилось государственное жилье для украинских переселенцев.
Она подтвердила, что отныне людей будут селить в палатки (даже несколько тысяч человек, живших в студенческих общежитиях летом). Под временное жилье переделывают монастыри, склады и конюшни.
"За лето приехало еще более 10 тыс. украинцев. Сейчас здесь - более 92 тыс.", - уточнила Мищенко.
По ее словам, жилья нет физически - экономисты подсчитали, что в Ирландии не хватает более 250 тыс. помещений. А сдают каждый год только около 25-30 тыс.
"К тому же высокие цены - средняя стоимость аренды - от 2 тыс. евро. Комнату снять - от 800 евро. Плюс арендовать без постоянного контракта и высокой зарплаты украинцам почти невозможно. Контракт - минимум один год… Спрос на социальное жилье - в разы больше У ирландцев та же проблема. Очереди по 100-200 человек на апартаменты, это норма. Чтобы получить хотя бы одно предложение на просмотр дома, люди иногда отправляют по 500-700 емейлов в день и не получают ответов. Готовьтесь, что будете стоять еще в очереди на просмотре. Выбирает арендодатель", - рассказала эксперт.
По ее мнению, даже "знакомый ирландец" не поможет решать эту проблему.
"Свыше 12 тыс. местных являются бездомными и живут во временном жилье от государства. И это обычные семьи, которые не тянут высокую арендную плату, или ваша работа не считается арендодателем надежной или постоянной. Добавьте еще 91 тыс. украинцев и 30-40 тыс. международной защиты. По оценкам, до конца года будет более 175 тыс. человек, которым негде жить", - подсчитала маркетолог.
Мищенко добавила, что такая ситуация привела к значительному удорожанию недвижимости (за последние 5-6 лет стоимость аренды в результате ряда факторов увеличилась вдвое).
"Ключевая проблема - нехватка предложений. Средняя стоимость дома - 300-400 тыс. евро, апартаменты - от 200 тыс... Получить разрешение на строительство не так просто. Участок с документами может стоить как половина стоимости дома. И бывают условия, что продается только при наличии лицензии на строительство", - добавила она.
В итоге Мищенко подчеркнула, что ирландцы пытаются делать все возможное для расселения украинцев, но жилья физически нет, поскольку страна - небольшая и имеет население около 5 млн человек - "как Киев до войны".
Напомним, ранее стало известно, что более 700 украинских беженцев в Ирландии разместят в палатках.
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