Украинцев призывают не ехать в эту европейскую страну. Причина довольно серьезная

Географическое расположение

Ирландия - большой остров на западе Британского архипелага. От Великобритании он отделен проливом Святого Георга, Ирландским морем и Северным проливом.

Общая площадь острова - 84 423 кв. км:

70 285 кв. км приходится на Ирландскую Республику

14 138 кв. км - на Северную Ирландию (входящую в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

Итак, Республика Ирландия охватывает 26 из 32 графств (5/6 территории) острова Ирландия.

Интересно, что наименьшее расстояние между Ирландией и Великобританией - 21 км (по прямой от мыса Торр-Хед, близ Балликасла, до Малл-оф-Кинтайр в Шотландии).

Реакция на российскую агрессию

Ирландия придерживается четкой и последовательной позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждая действия РФ:

оккупацию Крыма

поддержку незаконных вооруженных формирований на Донбассе

полномасштабное вторжение на территорию нашего государства

нарушение прав человека на оккупированных территориях

незаконное содержание украинских политзаключенных и т. п.

После 24 февраля 2022 года Ирландия заняла принципиальную позицию в пользу вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре и активно продвигает эту инициативу среди других государств-членов ЕС.

Кроме того, Ирландия:

закрыла авиапространство для российских авиакомпаний и порты для российских судов

запретила трансляцию российских телеканалов RT и Sputnik

обвинила РФ в военных преступлениях на территории Украины

вошла в группу государств по предоставлению доказательств Международному уголовному суду (МУС) по фактам российской агрессии

присоединилась к 39 государствам-участникам МУС по расследованию вероятных военных преступлений и преступлений против человечества РФ на территории Украины

выделила 150 тыс. евро прокурору МКС и еще 3 млн в поддержку работы МКС по этому направлению

Как добраться до Ирландии

С целью беспрепятственного въезда в Ирландию граждан Украины для временного убежища власти страны:

полностью отменили визовые требования

упростили условия въезда для граждан нашего государства

Добраться до Ирландии из Украины можно через другие страны ЕС, ведь прямое пассажирское авиасообщение пока невозможно.

Самым простым вариантом будет доехать до Польши поездом (например до Варшавы) и оттуда лететь прямым рейсом в Дублин. Следует помнить, однако, что в случае запланированной пересадки в Великобритании украинцам понадобится транзитная виза.

Кроме того, из города Шербур во Франции в Ирландию можно добраться паромом.

Украинская община в Ирландии

Украинское сообщество в Ирландии представляет и объединяет Ассоциация Украинцев в Республике Ирландия (АУРИ), являющаяся благотворительной организацией.

Задачи, которые АУРИ ставит перед собой:

предоставление гуманитарной и медицинской помощи

удовлетворение образовательных и культурных потребностей украинцев

помощь в интеграции украинцев в ирландское сообщество

В мае 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение РФ и крупнейший гуманитарный кризис в Европе была создана также общественная организация Ukrainian Action in Ireland. Она стала "голосом и действием украинцев в Ирландии" и преследует такие цели:

способствовать интеграции украинских беженцев в ирландское общество и укреплять многообразие местных общин

развивать ирландско-украинское культурное и образовательное сотрудничество

оказывать гуманитарную и жизненно необходимую помощь украинцам, переживающим затруднения

Почему украинцев призывают не ехать в Ирландию

Сейчас украинцам настойчиво советуют не искать убежища в Ирландии, поскольку страна столкнулась с серьезным кризисом расселения временно перемещенных лиц.

В конце августа Посольство Украины в Ирландии сообщило гражданам, что в ближайшие несколько месяцев для новоприбывших украинцев не будет возможности найти бесплатное жилье.

"В связи с информацией, полученной от ирландской стороны, просим воздержаться от прибытия в страну в ближайшие 6-8 недель, если вы находитесь в безопасном месте", - уточнили в посольстве.

31 августа посольство опубликовало повторное обращение к нашим гражданам. В нем отмечается, что:

с февраля 2022 года из Украины в Ирландию переехало около 91 тыс. временно перемещенных лиц

почти 70 тыс. украинцев обратились за бесплатным жильем от правительства Ирландии

"В летние месяцы количество прибывших из Украины возросло. Определенную часть людей размещали в студенческих жилых помещениях, которые они должны освободить в ближайшие несколько недель. Из-за этого значительного дефицита ожидается, что со следующей недели для новоприбывших украинцев будут использовать палатки/тенты, в том числе для тех, кто проживал последние месяцы в студенческих общежитиях", - объяснили в посольстве.

Сообщается также, что правительство Ирландии срочно работает над поиском дополнительного жилья.

Реальная ситуация с жильем в Ирландии

Эксперт в области недвижимости и ритейла, коммуникаций и маркетинга Нина Мищенко говорит, что в Ирландии действительно закончилось государственное жилье для украинских переселенцев.

Она подтвердила, что отныне людей будут селить в палатки (даже несколько тысяч человек, живших в студенческих общежитиях летом). Под временное жилье переделывают монастыри, склады и конюшни.

"За лето приехало еще более 10 тыс. украинцев. Сейчас здесь - более 92 тыс.", - уточнила Мищенко.

По ее словам, жилья нет физически - экономисты подсчитали, что в Ирландии не хватает более 250 тыс. помещений. А сдают каждый год только около 25-30 тыс.

"К тому же высокие цены - средняя стоимость аренды - от 2 тыс. евро. Комнату снять - от 800 евро. Плюс арендовать без постоянного контракта и высокой зарплаты украинцам почти невозможно. Контракт - минимум один год… Спрос на социальное жилье - в разы больше У ирландцев та же проблема. Очереди по 100-200 человек на апартаменты, это норма. Чтобы получить хотя бы одно предложение на просмотр дома, люди иногда отправляют по 500-700 емейлов в день и не получают ответов. Готовьтесь, что будете стоять еще в очереди на просмотре. Выбирает арендодатель", - рассказала эксперт.

По ее мнению, даже "знакомый ирландец" не поможет решать эту проблему.

"Свыше 12 тыс. местных являются бездомными и живут во временном жилье от государства. И это обычные семьи, которые не тянут высокую арендную плату, или ваша работа не считается арендодателем надежной или постоянной. Добавьте еще 91 тыс. украинцев и 30-40 тыс. международной защиты. По оценкам, до конца года будет более 175 тыс. человек, которым негде жить", - подсчитала маркетолог.

Мищенко добавила, что такая ситуация привела к значительному удорожанию недвижимости (за последние 5-6 лет стоимость аренды в результате ряда факторов увеличилась вдвое).

"Ключевая проблема - нехватка предложений. Средняя стоимость дома - 300-400 тыс. евро, апартаменты - от 200 тыс... Получить разрешение на строительство не так просто. Участок с документами может стоить как половина стоимости дома. И бывают условия, что продается только при наличии лицензии на строительство", - добавила она.

В итоге Мищенко подчеркнула, что ирландцы пытаются делать все возможное для расселения украинцев, но жилья физически нет, поскольку страна - небольшая и имеет население около 5 млн человек - "как Киев до войны".