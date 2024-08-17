Цибульская откровенно рассказала о своем отношении к лишнему весу: "Мешает на сцене"

Цибульская высказалась о лишних килограммах

Украинская исполнительница вспомнила 2019 год, когда сбросила около 15 кг. Она сказала, что тогда чувствовала легкость и гармонию, однако сейчас снова начала набирать вес из-за психоэмоционального состояния

"У меня был классный опыт. Кажется, в 2019 году я за два месяца скинула 15 кг лишних. Я очень классно себя чувствовала. Это была какая-то полетность и это было тогда о здоровье. Я это сделала с хорошим специалистом, и тогда было такое психоэмоциональное состояние, когда я могла не заедать все. А сейчас я, конечно, снова наела щеки", - поделилась Цибульская.

"Я смотрю на эти фотки себя прошлой, я их развесила по офису, там, где я нравлюсь себе. Я думаю, что, возможно, эта стена визуализации когда-нибудь сработает, и я снова смогу взять себя в руки и вернуться к той форме", - добавила она.

Оля Цибульская дала интервью Алексею Суханову (скриншот)

Оля отмечает, что для артиста вопрос веса важен, поскольку сцена, по ее словам, это то место, где нужно чувствовать себя с легкостью, и вес ей в этом определенным образом мешает.

"Для артиста все-таки это важно. Я себя уже приняла такой. Не скажу, что очень полюбила, потому что я постоянно шучу над весом, мне даже мой сын иногда делает замечания. Лишний вес мешает на сцене. Я даже, когда выхожу, я кольца снимаю. Мне нужно, чтобы ничего не мешало, а лишние килограммы мешают. Но я люблю себя. Мне с собой повезло", - объяснила знаменитость.

Архивные фото певицы (скриншот из интервью)

Напомним, в своих соцсетях Цибульская откровенно говорит о вопросе веса, а также рассекречивает подписчикам, сколько набрала. Например, прошлой весной она делилась, что за год цифра на весах стала больше на 10 кг. Она также объясняла, что вес начал появляться на фоне стресса и переживаний, связанных с полномасштабной войной.

К слову, Оля Цибульская - 38-летняя украинская певица, телеведущая, автор песен.

Более 20 лет в браке с Сергеем Грисюком, которого представила своим поклонникам только недавно - в 2022 году. Влюбленные воспитывают сына Нестора, родившегося в январе 2015 года.

Звезда со своим избранником Сергеем (Фото: instagram.com/cybulskaya)

В сети также сплетничали о возможном романе Цибульской с коллегой DZIDZIO (настоящее имя - Михаил Хома), и в 2021 году, когда артист развелся с избранницей, предположения по этому поводу стали появляться снова.