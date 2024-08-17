Цибульская раскрыла секрет крепкого брака с мужем: "Это помогает нам быть вместе"

Цыбульская высказалась о браке

Певица отметила, что иметь крепкий брак ей помогает осознание того, что ее любимый точно так же, как и она, такой же человек, который ошибается и не является идеальным.

"То, что мне помогает: я допускаю то, что он такой же человек. Мы несколько дней назад поспорили на одну из тем, поссорились так нормально. Я сказала все, что я думаю, а потом села в машину и думаю: бл*ха , ну он же такой же человек, как и я. Он тоже устает. Он просто устал, он забыл, потому что просто устал или просто эмоционально что-то сложно переживает", - объяснила Цибульская.

"Может, наши отношения до сих пор держатся потому, что я никогда их не идеализировала. Мы тоже ссорились, тоже рвали отношения, я 10 раз собирала свой малиновый чемодан, гремела дверью, ну все как у людей. Я знаю, что в кино красиво, но в жизни лучше. Я очень благодарю своего мужа за то, что он принимает меня человеком. Что он знает, что я тоже человек. Это, наверное, помогает нам быть вместе", - также отметила она.

Цибульская во время интервью (скриншот)

Кроме того, знаменитость призналась, что раньше в их отношениях было место для контроля друг друга. Например, разблокировка телефонов для того, чтобы знать больше. Но со временем она поняла, что это ошибка, а потому выбрала совсем другой путь.

"В какой-то момент у меня пропало желание знать все. Я очень уважаю свое личное пространство. Например, мой телефон никто в руки не берет. Там нет ничего, но это мое личное пространство. И когда я говорю, что я хочу побыть одна, меня никто не будет дергать. И я тоже стараюсь уважать личное пространство других", - сказала Оля.

Также звезда сцены отметила, что они с мужем уже многое прошли вместе, и между ними состоялся откровенный разговор о том, что если вдруг им захочется что-то изменить в жизни, то они откровенно об этом поговорят.

"Мы в какой-то момент откровенно поговорили о том, что если так случится, что нам захочется что-то поменять, то у нас хватит любви или взаимоуважения об этом сказать. Я ему говорила: "Если меня Хавьер Бардем (испанский актер, – прим. ред.) позовет замуж, то я приду ему скажу, и мы пойдем поедем вместе". Я шучу конечно. Мы многое вместе прошли для того, чтобы сохранить это взаимоуважение и признаться, если что", - рассказала артистка.

Пара воспитывает сына Нестора (Фото: instagram.com/cybulskaya)

Напомним, с Сергеем Грисюком Цибульская в браке уже около 24 лет. В январе 2015 у них родился сын Нестор.

Впервые своего избранника певица представила публике летом 2022 года. Она сделала это в рамках благотворительного спецпроекта по поддержке животных, пострадавших в результате российской агрессии в Украине.