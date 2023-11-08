Эти знаки Зодиака встретят свою половинку до конца 2023 года

Овен

Когда звезды сойдутся и судьбы переплетутся, вы почувствуете влечение ко своей второй половинке. Новые чувства принесут вам такую радость, которой вы ранее не испытывали. Этот человек даст вам пространство для вашей огненной силы и обеспечит спокойствие для процветания.

Вы почувствуете себя в безопасности, о вас будут заботиться, и вы также будете чувствовать естественную потребность в заботе о ком-то еще. Не отказывайтесь от того, чего вы заслуживаете только из-за собственного страха уязвимости. Не забывайте балансировать между смелостью и личными границами.

Близнецы

Ваша вторая половинка будет послана вам космосом. Не забывайте сдерживать себя, пока вы тщательно не исследуете нового человека и связь с родственной душой. Проверьте, есть ли у вас потенциал перерасти в длительную любовь. Вы сейчас можете легко погрузиться в хаотичный энтузиазм чувств, не задумываясь о риске сильно запутаться.

Некоторые родственные души приходят в нашу жизнь, чтобы преподать нам жизненно важные уроки о том, как владеть самооценкой, напомнить нам, что нужно выбирать себя и не жертвовать собой ради других. Поэтому, выясните, что за человек перед вами, прежде чем брать на себя обязательства. Вы благодаря новым отношениям сможете узнать для себя много нового.

Лев

Вы любите театральность романтики и часто можете увлечься широкими жестами или подарить такие жесты партнерам еще до того, как узнаете, что за человек перед вами. Встреча с новым человеком научит вас замедляться и отдавать предпочтение конкретным действиям, а не пустым словам и обещаниям. Вы научитесь наслаждаться медленно разгорающимся романом.

Помните, что нельзя полностью поддаваться чьим-то чарам, пока не узнаете истинный характер человека, а не только его потенциал. Это будет вторая половинка, которая либо бросит вам вызов крепко держаться за свои границы даже перед лицом соблазнительной иллюзии, либо этот человек подарит вам реальную любовь, о которой вы так давно мечтали.

Весы

Справедливость восторжествует и к концу 2023 года Весы встретятся со своей половинкой. Этот человек будет напоминать вам обо всем хорошем, чего вы заслуживаете и о том, что вам позволено воплощать свое подлинное "я", получая любовь. Вас ждет связь с родственной душой, и ваш партнер будет искренне разделять ваши основные ценности. Главное - перестаньте пытаться угодить кому-то за счет собственного благополучия.

В этом мире необходимы дипломатия и баланс, а еще - способность говорить правду. Соединитесь с тем, кто знает вас на самом деле, а не с тем, кого вы хотите показать другим. Дайте другому человеку свою любовь, нежность и заботу.