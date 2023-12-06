Эти знаки Зодиака встретят свою второю половинку до Нового года
Гороскоп на декабрь расскажет, кому из представителей зодиакального созвездия посчастливиться встретить надежного партнера до конца 2023 года. Это может быть, как совершенно новый человек в вашей жизни, так и тот, с кем вы уже когда-то были знакомы.
Кто из знаков Зодиака встретит свою половинку до Нового года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.
Овен
В декабре звезды сойдутся, и ваша судьба переплетется с судьбой другого человека. Вы начнете испытывать радость, которую ранее никогда не чувствовали. Этот партнер даст вам пространство для владения вашей личной огненной силой и обеспечит тихую гавань для вашего процветания.
Это один из первых случаев, когда вы почувствуете себя в настоящей безопасности, когда о вас будет заботиться кто-то еще по-настоящему. Он будет радоваться вашей силе и утешать вас в минуты слабости. Не отталкивайте то, что вы заслуживаете из-за страха уязвимости.
Близнецы
Ваша половинка будет послана вам космосом. Сдерживайте свои порывы, пока тщательно не изучите нового человека в своей жизни. И проверьте, есть ли у вас шанс построить крепкие отношения в будущем. Вы можете легко погрузиться в хаос любви и не задумываться, что легко можете запутаться.
Некоторые родственные души приходят в нашу жизнь, чтобы преподать нам жизненно важные уроки о том, как владеть своей самооценкой. И напоминают нам, что нужно выбирать себя и не жертвовать собой ради партнеров. Выясните, кто ваша половинка прежде, чем пуститься с этим человеком в путешествие.
Лев
Не ведитесь на широкие романтические жесты и не стремитесь одарить подарками нового партнера - сначала узнайте, что за человек перед вами и стоит ли он вашего внимания. Встреча с этим человеком нужна, чтобы научить вас замедляться и отдавать предпочтение конкретным действиям, а не пустым словам и обещаниям.
Вы научитесь наслаждаться медленно разгорающимся романом, который заставит вас делиться своими самыми глубокими частями себя. Помните, что нельзя полностью поддаваться чьим-то чарам, пока вы не оцените истинный характер человека, а не только его потенциал.
Весы
В любви всегда и все честно, поэтому Весам стоит приготовиться ко встрече со своей второй половинкой до конца 2023 года. Этот человек будет напоминать вам о всем хорошем, чего вы заслуживаете и о том, что вам разрешено воплощать подлинное "я", получая любовь. Вас ждет здоровая связь с родственной душой, который разделит ваши ценности.
Не пытайтесь угодить другим за счет собственного благополучия. В этом мире стоит говорить только правду. Стройте отношения с тем, с кем вы будете самим собой, а не тем, кем вы себя представляете. Вам нужен партнер, который будет видеть и любить вас полностью.
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