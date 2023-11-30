Эти знаки Зодиака встретят особенного человека в декабре: кого ждет уникальная встреча

Близнецы

В декабре вы будете настоящей социальной бабочкой - порхать между встречами, мероприятиями и знакомствами. Вы встретите много людей, и кто-то сможет заполнить собой место тех, кто уже ушел из вашей жизни. И вскоре вы встретите человека, который окажет на вас важное влияние.

Ваш разговор с этим человеком изменит вас. Решать, будет ли он в вашей жизни в будущем или же останется случайным попутчиком, только вам. В любом случае он подарит вам что-то особенное, что займет в ваших воспоминаниях особое место.

Весы

Каждый, кого вы встречаете на жизненном пути, может предложить вам что-то особенное и именно это делает любое общение замечательным. Несмотря на то, что вы можете найти что-то хорошее в любом человеке, в этом месяце вы познакомитесь с кем-то особенным.

С тем, кто убедит вас взглянуть на мир совершенно по-другому. Он может стать временной частью вашей Вселенной, но уроки, которые он преподнесет, останутся с вами надолго. Вы не забудете этого человека никогда.

Козерог

Ваш первый инстинкт - предполагать в людях самое худшее. Это защитный механизм, потому что вам слишком часто причиняли боль. Вы не хотите, чтобы это случилось снова и изо всех сил стараетесь оттолкнуть новых людей, прежде, чем они узнают вас настоящего.

Но в декабре будьте осторожнее с возведением стен. Вы не захотите прятаться и игнорировать того, у кого есть потенциал изменить ваш мир наилучшим образом. Дайте шанс на победу человеку, который будет с вами рядом в декабре. Позвольте увидеть себя настоящего. Позвольте стать немного уязвимым.

Водолей

Если вы считаете себя независимым, то это не значит, что вы должны идти по жизни в одиночку. Окружите себя людьми, которые окажут на вас положительное влияние. Людьми, которые будут рядом, чтобы утешить вас, если что-то идет не так и смогут отпраздновать с вами радость.

В декабре этого года вы убедитесь, что открыты для знакомства с новыми людьми. Не подпитывайтесь мыслью, что вам никто не нужен и лучше жить в одиночестве. Вам нужны определенные люди - и те, кого вы встретите во время праздников, могут стать такими.