Эти знаки Зодиака столкнутся с проблемами в октябре: кому не повезет

Телец

Астрологи прогнозируют, что в октябре Тельцы станут лучшей версией себя, но по пути к этому будут стоять очень непростые решения. Может возникнуть конфликт с людьми, которых вы сочли надежными.

Вам может понадобиться помощь в окружении. Также будьте осторожны, чтобы попросить о ней у "не тех" людей - они могут использовать момент вашей уязвимости против вас.

В личной жизни возможны изменения, но все будет сложно. Тем, кто в поиске идеала сможет встретиться с таким в самый неожиданный момент.

Лев

Следующий месяц для представителя этого знака будет очень трудным. С рук все будет рушиться и можно потерять огромную сумму денег из-за своей опрометчивости.

К тому же эмоциональность Львов значительно возрастет в ближайшее время. Они будут вступать в конфликты и ссориться с близкими. Следует быть осторожнее с родными людьми, чтобы сохранить контакт.

Если Лев преодолеет все испытания, которые скоро свалятся на него, то через некоторое время он сможет увидеть как дела идут вверх и их доходы будут увеличиваться.

Рыбы

Представитель этого знака Зодиака рискует в ближайшее время вскочить в настоящую передрягу. Доверчивым Рыбам трудно отличить добрых людей от недоброжелателей, поэтому кто-то может воспользоваться ими.

Поэтому в октябре астрологи советуют исключить все свои эмоции и принимать важные решения. Не давайте взаймы малознакомым людям, а также внимательно отнеситесь ко всем финансовым операциям, ведь есть риск потерять средства.

В личной жизни из-за гордости возможны проблемы. В частности, из-за нежелания уступить в чем-то вы можете потерять близкого вам человека.