Пристегнитесь, вы взлетаете. Венера в Овне подарит огромное счастье пяти знакам Зодиака
В период с 5 по 28 апреля 2024, когда Венера войдет в знак Овна, всех ждут глобальные трансформации. Однако особенно повезет представителям пяти знаков Зодиака.
Кому повезет в ближайшее время, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.
Стрелец
Венера в Овне поможет вам взглянуть на мир с позитивом. Вы получите силы и желание, чтобы двигаться вперед. Общайтесь с людьми, это пойдет вам на пользу. И проявите свою харизму, не время стыдиться и "зарываться" в комплексах. Вас ждет мощный период трансформаций.
Рак
Венера в знаке Овна принесет в вашу жизнь период мощной эволюции. Вы сможете многое переоценить и многое переоценить, это коснется отношений и самооценки. Боритесь со своими скрытыми страхами и готовьтесь к большим и очень приятным неожиданностям.
Водолей
Вы ощутите в себе много храбрости, которая поможет вам решиться на грандиозный рывок вперед. Венера в Овне даст вам "пинка", однако в хорошем смысле этого слова. Начинайте бороться за свое счастье и не упускайте возможность улучшить свою жизнь.
Овен
Конечно же, Венера в вашем знаке Зодиака окажет на вас наибольшее влияние. Готовьтесь к периоду осмыслений, новых свершений. Постарайтесь правильно расставлять приоритеты и не тратьте свою энергию на то, что совсем не заслуживает вашего внимания.
Дева
В период Венеры в Овне вы можете мысленно вернуться в прошлое. Задумайтесь, что тянет вас ко дну и почему вы не можете двигаться вперед. Скорее всего, ответ на поверхности. И этот период точно поможет вам избавиться от негатива и найти свое счастье.
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