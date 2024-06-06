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Эти знаки Зодиака не уживаются с ровесниками. Им суждено найти счастье с кем-то постарше

Четверг 06 июня 2024 10:49
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Эти знаки Зодиака не уживаются с ровесниками. Им суждено найти счастье с кем-то постарше Каким знакам Зодиака не везет с ровесниками (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Считается, что представители четырех знаков Зодиака редко уживаются с ровесниками. У них куда больше шансов построить по-настоящему крепкие и счастливые отношения с партнером постарше.

Какие знаки Зодиака выходят замуж и женятся с более взрослыми избранниками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Рак

В поисках гармонии комфорта представители этого знака Зодиака нередко хотят видеть рядом с собой зрелого и мудрого человека. И если они не находят этого в ровесниках, то отношения с кем-то постарше могут принести им счастье. В браке со "зрелым" партнером Раки чувствуют себя любимыми и понимают, что их ценят.

Козерог

Этот знак Зодиака нередко называют самым зрелым и самым ответственным. Его представители ощущают покой и счастья рядом с теми, кто относится к жизни с таким же острым чувством справедливости. И чаще всего свою родственную душу Козерог находит не среди ровесников.

Дева

Представители этого знака Зодиака могут стремиться к идеальным отношениям, а потому нередко оказываются очень требовательными. А потому им куда комфортнее строить отношения со взрослым человеком, который будет соответствовать всем "требованиям".

Скорпион

Глубокие отношения, поиск идеала и надежного партнера - все это о Скорпионах. Они не мечтают вести избранника за собой, часто им нужен надежный человек, который не будет устраивать эмоциональные качели. Также представители этого знака Зодиака мечтают о партнере, рядом с которым им будет спокойно, а потому они обращают внимание на избранников постарше.

К слову, ранее мы уже рассказывали, что фантастические перемены осчастливят только эти знаки Зодиака.

Помимо этого, недавно стало известно, что всего три знака Зодиака воплотят в жизнь свои мечты.

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