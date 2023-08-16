Эти знаки Зодиака считаются любимцами судьбы: кто попал в список

Дева

Этот знак Зодиака относится к стихии Земли, как Козерог и Телец. Однако именно Дева обладает наиболее выраженными лидерскими качествами, помогающими достигать поставленных целей. Этот знак отличается от других практичностью, умением обеспечить завтрашний день и оптимальным подходом.

Это довольно гибкие и внимательные к мелочам люди. Девы умеют исследовать мир вокруг себя. Они никогда не спешат с выводами и планируют свои действия.

Стрелец

Второй любимец Вселенной - Стрелец. Люди этого созвездия оптимистичны и имеют сильную жажду жизни. Представители этого знака никогда не сидят на месте.

Энергичны, активны и любознательны, они жить не могут без путешествий. Им нравится идти на риски. Именно из-за отсутствия страха перед чем-то неизвестным, Вселенная всегда помогает этим людям.

Близнецы

Представители этого знака получают желаемое, даже не прилагая усилий. Главными любимцами Вселенной можно смело назвать Близнецов. Именно им жизнь сама предлагает множество возможностей и бережет от неудач и бед.

Близнецы постоянно ищут себя, поэтому они легко пробуют новое и часто рискуют. Отличительные черты этого знака - авантюризм, упрямство и непостоянство. Однако не следует забывать, что эти личности чаще всего оказываются интеллектуалами и сложными натурами.