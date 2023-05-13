Эти знаки Зодиака потеряют деньги на выходных: для кого 13-е число опасно

Овен

Период 12-14 мая может быть для Овнов некоторым испытанием в финансовом плане. Возможно, появятся неожиданные траты или потребности, требующие значительных вливаний.

Чтобы избежать проблем, Овнам следует внимательнее контролировать свои расходы и рисковать только суммами, которые они могут позволить себе потратить.

Весы

В ближайшие выходные Весам следует быть более внимательными к своим финансовым делам. Возможно, появятся некоторые неожиданные расходы или потребности, требующие больших затрат.

Лучше быть более экономными и избегать рискованных инвестиций в это время. Главное - слушать внутренний голос.

Козерог

На выходных Козерогам следует уделить больше внимания своей профессиональной деятельности, карьере и финансам. Возможно, они будут сталкиваться с некоторыми препятствиями или вызовами на работе.

Вам важно сохранять уверенность в себе и стремиться к достижению своих целей. Лучше всего использовать свой опыт и знания, чтобы преодолеть трудности.