Эти знаки Зодиака возродятся из пепла уже в пятницу. Начинается новая жизнь

Весы

В пятницу вас будут одолевать соблазны. В какой-то момент вам захочется все бросить и сдаться, отказаться от мечты или же просто найти хитрый способ решить все свои проблемы нечестным поступком. И вам нужно осознать всю серьезность своего решения.

Не стоит жертвовать своими мечтами. Как только вы начнете смотреть своим страхам в глаза и не бояться проблем - они исчезнут. Судьба даст вам шанс возродиться, оставив неудачи в прошлом. Главное - пройдите эту проверку.

Рыбы

Эта пятница будет очень интересной и даже судьбоносной. Все дело в том, что вы сможете сбросить с себя груз, который уже давно тянул вас на дно. Конечно, это будет непросто, однако вы сможете справиться со всеми неприятностями и сложностями.

Позвольте себе начать жить по-новому. Возрождайтесь из пепла и расправляйте крылья. Вспомните о том, чего вы хотели в прошлом. Возможно, пора строить новые планы и покорять новые высоты.

Дева

Карты Таро сулят вам очень насыщенный день. В какой-то момент вам придется спорить и даже доказывать свою правоту. И в этом нет ничего ужасного, стойте на своем и не позволяйте кому-то влиять на вашу точку зрения.

Не все будут согласны с вашими решениями, просто примите этот факт и не зацикливайтесь на негативе. Новая жизнь начнется лишь тогда, когда вы позволите себе делать то, что хочется, а не то, что требуют окружающие.