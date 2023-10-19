Эти знаки Зодиака поймают птицу счастья до конца недели: кому сказочно повезет

Овен

В вашей жизни случится много хорошего. Трудный период останется в прошлом, вздохните с облегчением и забудьте о проблемах. Пришло время поверить в настоящее чудо, ведь в вашей жизни начинаются невероятные события.

Не зацикливайтесь на негативе, у вас появится немало сил для преодоления всех сложностей. Не бойтесь двигаться вперед и ставить на место своих обидчиков. Гороскоп сулит вам победу во всех сражениях за счастье.

Рак

Вы наконец-то поймете, что сумели добиться успеха. Деньги начнут литься рекой, результаты труда вас приятно удивят. В конце недели позвольте себе отдохнуть и насладиться спокойствием.

Похвалите себя и не думайте о плохом. Вам удалось поймать птицу счастья за хвост и теперь вы можете пожинать плоды. Помимо этого, вам повезет еще и в любви, началась по-настоящему "белая" полоса!

Водолей

Счастье ворвется в вашу жизнь, словно ураган. Не бойтесь того, что удача может внезапно отвернуться, этого не случится. Отбросьте все сомнения и продолжайте двигаться вперед, покоряя новые вершины.

Не сомневайтесь в собственной правоте и не позволяйте людям ставить под сомнения ваши достижения. Продолжайте гнуть свою линию и покажите всем вокруг, на что вы способны. Вам под силу свернуть любые горы, ведь удача на вашей стороне.