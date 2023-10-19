Эти знаки Зодиака поймают птицу счастья до конца недели: кому сказочно повезет

Конец этой недели подарит представителям трех знаков Зодиака редкий шанс. Они смогут поймать птицу счастья, сбудутся их заветные мечты. Удача будет сопровождать их во всех начинаниях.
Кому улыбнется удача и кто сможет наконец-то поверить в чудо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
В вашей жизни случится много хорошего. Трудный период останется в прошлом, вздохните с облегчением и забудьте о проблемах. Пришло время поверить в настоящее чудо, ведь в вашей жизни начинаются невероятные события.
Не зацикливайтесь на негативе, у вас появится немало сил для преодоления всех сложностей. Не бойтесь двигаться вперед и ставить на место своих обидчиков. Гороскоп сулит вам победу во всех сражениях за счастье.
Вы наконец-то поймете, что сумели добиться успеха. Деньги начнут литься рекой, результаты труда вас приятно удивят. В конце недели позвольте себе отдохнуть и насладиться спокойствием.
Похвалите себя и не думайте о плохом. Вам удалось поймать птицу счастья за хвост и теперь вы можете пожинать плоды. Помимо этого, вам повезет еще и в любви, началась по-настоящему "белая" полоса!
Счастье ворвется в вашу жизнь, словно ураган. Не бойтесь того, что удача может внезапно отвернуться, этого не случится. Отбросьте все сомнения и продолжайте двигаться вперед, покоряя новые вершины.
Не сомневайтесь в собственной правоте и не позволяйте людям ставить под сомнения ваши достижения. Продолжайте гнуть свою линию и покажите всем вокруг, на что вы способны. Вам под силу свернуть любые горы, ведь удача на вашей стороне.
Напомним, ранее мы рассказывали, что три знака Зодиака окажутся на краю пропасти, они рискуют потерять работу и все свои деньги.
Помимо этого, недавно астролог объяснила, что такое кармические отношения и зачем они приходят в нашу жизнь.