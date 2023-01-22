На эти знаки Зодиака скоро обрушатся тяжелые испытания: астрологи назвали лузеров

Гороскоп с 23 по 29 января прогнозирует некоторым знакам Зодиака проблемы, неудачи и потери. К счастью, астрологи дали каждому из них советы по успешному преодолению этой черной полосы.

Кого ждут испытания очень скоро – читайте ниже в материале Styler.

Овен

Вы же понимаете, что хорошие времена не могут длиться вечно. И сейчас вы должны пройти проверку на прочность и способность держать удар. Сейчас не самое подходящее время для проявления активности.

Астрологи советуют сделать все возможное для сохранения стабильности.

Телец

Вас на этой неделе подстерегает опасность в сфере чувств, где могут быть свои соблазны и иллюзии.

При этом ваше упорство, выносливость и выдержка помогут не только вам, но и вашему ближайшему окружению противостоять проблемам.

Дева

Чтобы обезопасить себя на этой неделе от проблем, вам нужно уплотнять свой рабочий график и не расслабляться. А с основными планами на неделю попробуйте справиться до четверга.

Вам советуют не бояться неожиданных изменений на работе, они ведь могут пойти вам на пользу – если не сейчас, то в перспективе.