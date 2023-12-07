Эти знаки Зодиака внезапно разорвут отношения, но это принесет им лишь счастье

Близнецы

Вы можете внезапно принять решение о расставании с человеком, с которым давно находились в отношениях. И это точно не должно вас пугать. Разрыв отношений принесет вам только счастье. В конце концов вы поймете, что не могли поступить иначе.

И когда это осознание придет, вы сможете вздохнуть с облегчением. Вас ждет отличный и очень насыщенный период жизни. И уже очень скоро вы забудете о разрыве и обретете свое счастье.

Дева

Вам следует быть честными с собой. Не нужно тешить себя надеждами, что отношения , которые уже невозможно спасти, "протянут" еще немного. Вас ждет расставание, вы готовы идти дальше.

Будьте благодарны партнеру за время, которое вы провели вместе. Но нужно отпустить эти отношения. Только так вы сможете двигаться дальше и найти счастье. Поверьте, уже скоро оно постучит в вашу дверь.

Стрелец

Вас ждут эмоциональные качели. Возможно, человек, с которым вы захотите разорвать отношения, не будет вас отпускать. Но судьба даст вам понять, что вы не прогадали, когда решили сжечь мосты.

Вас ждет новая жизнь. Радостные события не заставят себя ждать, не сожалейте о том, что уже сделано. И когда вы сумеете отпустить ситуацию, тогда вы наконец-то сумеете обрести гармонию и почувствовать облегчение.