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Эти знаки Зодиака обречены на успех. Карты Таро сулят им громкие победы

Таро-гороскоп на пятницу (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В пятницу, 14 марта, представители четырех знаков Зодиака смогут поймать удачу за хвост. Таро-гороскоп на сегодня сулит им небывалый успех.

Каким знакам фантастически повезет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Tarot.

Козерог

Ваши труд и упорство наконец-то принесут плоды. Карты Таро сулят, что 14 марта станет днем, когда вы сможете сорвать настоящий джекпот. Успех в работе, финансовая удача или важный шаг к заветной цели - звезды на вашей стороне. Не бойтесь брать инициативу в свои руки и делайте первые шаги, не ждите, пока кто-то сделает это за вас.

Весы

Вас ждет день, наполненный признанием и достижениями. Возможно, вы наконец получите заслуженную награду или одержите победу в давнем споре. Судьба готовит для вас приятный сюрприз, не сомневайтесь в своих силах и позвольте себе сиять. Используйте этот день для решительных шагов!

Овен

Карты Таро сулят вам триумф и новые вершины. Пятница подарит вам победу в деле, которое казалось труднодостижимым. Вам стоит довериться своей интуиции и смело двигаться вперед. 14 марта станет днем, когда вы почувствуете себя хозяином своей судьбы.

Дева

Все, за что вы возьметесь 14 марта, будет обречено на успех. Карты Таро сулят, что ваши усилия дадут результат, а возможностей будет очень много. Позвольте своим мечтам осуществиться, пора попробовать что-то новое и довериться знакам свыше.  

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