Эти знаки Зодиака покорят мир уже в мае

Водолей

Май подарит вам уверенность в собственных силах. И вы наконец-то сможете сдвинуться с "мертвой точки". Отбросьте все сомнения и начинайте действовать. Вы сможете покорить этот мир, важно лишь обуздать свои страхи.

Близнецы

Вас ждет прилив сил и энергии. В какой момент вам покажется, что вы будто проснулись после сна, туман начнет рассеиваться. И когда у вас появится желание что-то менять - приступайте и не тяните, шанс на громкие победы дается не так часто.

Козерог

Прислушивайтесь к своей интуиции. В мае вы поймете, что готовы к грандиозным переменам. Стремитесь к лучшему и не довольствуйтесь малым. Общайтесь с друзьями, делитесь идеями с коллегами и не забывайте о том, что позитив и дружба способны преодолеть любые препятствия.

Телец

Конец весны станет вашим звездным часом. Вы превратитесь в магнит, к которому все начнут тянуться. Окружите себя надежными и честными людьми, а сомнительных знакомых держите на расстоянии. Рядом с вами должны быть люди, которые помогут вам победить, а вы точно сможете это сделать.